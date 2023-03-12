林盛斌爆TVB營業部徐小姐「查無此人」：營業部要出返一份糧畀我

TVB無綫電視有一班鼎鼎大名的高層，例如節目內容營運總經理曾志偉、藝員管理及發展助理總經理樂易玲、戲劇製作助理總經理曾勵珍、創意總監王祖藍之外，但如果要講另一個最出名的無綫員工，不得不提經常在無綫廣告中聽到耳熟能詳的「營業部徐小姐」！



TVB無綫電視有一班鼎鼎大名的高層，但與他們一樣有名的，不得不提「營業部徐小姐」。（影片截圖）

然而，直到現在都沒有人知道這位徐小姐的廬山真面目，就連賣廣告都要Bob林盛斌男扮女裝做替身，令人更加懷疑徐小姐究竟存不存在。Bob今日（12日）在社交網站篤爆徐小姐事件的真相，原來根本就「查無此人」！事關有人主動聯絡了Bob的經理人Kaman查詢報價詳情，她原本以為是有客戶想與Bob合作，聯絡後再發現原來對方是希望在TVB落電視廣告的客戶。對方表示「一直搵唔到『徐小姐』」，又稱已經打過很多次TVB廣告部的電話但一直無人接聽，因此才向曾經假扮徐小姐拍TVB廣告套裝的Bob幫忙：「我知道Bob有拍過『徐小姐』廣告，所以試下搵你哋。」

Bob在Instagram透露，經常有人因為找不到徐小姐而找自己的經理人。（IG：@bob_lamshingbun）

Bob收到經理人傳給他的這個對話截圖之後，感到相當無奈：「每隔一排就會收到幾個咁樣嘅Whatsapp，早幾日我經理人又收到………….」他又直言自己十足營業部員工，應該要多收一份薪金：「可能上次徐小姐嗰個造型真係太入腦，我覺得TVB營業部要出返一份糧俾（畀）我。」他的言下之意，難道是指徐小姐只是一個他在廣告假扮的虛構人物，由始至終根本就沒有營業部徐小姐這個人？