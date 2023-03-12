王菲謝霆鋒機艙神秘合照又流出　疑貼地搭經濟艙勁大方超小鳥依人

謝霆鋒與王菲2014年復合至今，鮮少合體公開亮相，屢屢傳出分手。近日王菲和謝霆鋒現身北京機場，大方拖手亮相人前，不再躲避鏡頭，王菲臨走前更輕鬆地向眾人揮手告別，激罕放閃令大批「鋒菲」粉絲十分激動，大讚二人好長情。

王菲謝霆鋒再度世紀同框！（VCG）

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然而事件還未落幕。當日與「鋒菲」乘坐同一班客機的粉絲在機艙見到兩人上機，立即舉機拍照。從相中可見，兩人似乎是坐經濟艙，有傳王菲身家達20億，出席活動單場費用高達7數，中港兩地擁有多個億萬物業，今次貼地坐經濟艙，實在十分慳家！反之女兒李嫣卻頻頻曬名牌，又帶友人到CHANEL掃貨，與媽媽行事作風大不同。

2002年兩人拖手也被影到。（VCG）

另外，相中謝霆鋒又帶頭走在前面，王菲小鳥依人緊隨在後，關係親密，十分Sweet。王菲脫下藍色外套，與男友以全黑情侶裝示人，相當合襯。

有網友大讚王菲雖然已年逾50歲，但依然Keep到皮膚白皙，身材瘦削、又有氣質，令人稱羨；而謝霆鋒亦一如以往地型仔。早前疑似王菲IG曝光，兩人一起敷面膜，看來王菲的保養習慣亦影響了謝霆鋒。

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李嫣細細就用Hermès手袋引關注：