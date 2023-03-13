蔡天鳳案｜巴黎宴會全程流利英語交談　逛名店細節曝光揭真實人品

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）上月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby出事後，她生前的生活片段曾在微博上瘋傳，其中一段片中，Abby與多位外國人一起在聚會用餐，其實該段片是Abby今年2月到法國巴黎時裝周時拍下的。

Abby生前的影片早前曾在微博上瘋傳。（影片截圖）

在Abby的社交網上，她也有分享該段短片，當日她應國際時尚品牌之邀，與一眾外藉名人到5星級酒店的高級餐廳享用午宴。她獲主人家親自接待，席間眾人有講有笑，又齊齊自拍合照留念。Abby更是全程以流利英語交談，睇純英文餐牌點餐亦難不到她，足見讀國際學校出身的她英語水平甚高。網民都大讚她氣質高貴優雅，大方得體有禮，對她的遭遇深感難過和惋惜。

Abby已不幸遇害離世。(蔡天鳳ig)

另外，Abby曾透露她於參加巴黎時裝周期間，在當地的名店shopping購物，她為了買到心愛名牌的服飾，竟不介意讓自己的身材去遷就衣服尺碼。她表示：「我感覺自己的身材是根據尺寸在變，因為每一件都是爆款，所以當店員說只有36碼了，我說好吧，店員說只有38碼了，我說好吧，店員說只有40碼了，我也說好吧...... 其實我穿34碼。」

Abby曝光了她行名店與店員對話的內容，同時也揭露了她的真實性格和人品。網民都讚她為人十分隨和友善「易話為」，也很溫柔有修養。亦有網民對於她如此貪靚卻會買不合身的衣服感到驚訝：「真係估唔到。」

點擊睇Abby曬流利英語片以及她與名店店員對話內容：

+ 18

點擊睇Abby豪宅內部裝潢：

+ 3

點撃下圖睇Abby生前最後一個IG post以及她的照片：

+ 14

點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：

+ 24