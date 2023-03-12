92歲朱維德驚傳身體抱恙　曾效力無綫53年不被續約斥TVB詐詐諦

朱維德（朱翁）今日（12/03）驚傳身體抱恙，網上瘋傳關於他身體狀況的消息，《香港01》向他身邊親友查詢，暫未有回覆。

網上瘋傳朱維德死訊。（網上圖片）

67年加入無綫嘅朱翁，係第一代《大江南北》和《體育世界》的節目主持，05年開始拍劇，其中在《原來愛上賊》入面的角色都用上他的名字「朱翁」，而近來最新的角色相信是《宮心計2深宮計》裡面的太常寺卿。2014年《萬千星輝頒獎典禮》，朱翁獲頒發專業演員大獎，對演藝圈的貢獻及付出備受肯定及嘉許。

(朱翁）效力無綫53年，2020由他主持了22年的文化藝術節目《文化廣場》被cut，令他十分勞氣，直斥無綫越做越衰。而自從節目被cut後，朱翁再冇喺無綫出現過，他曾接受《香港01》訪問時，表示七月完約後，將會效力其他電視台：「以前喺無綫做節目都係自己同一個攝影師、燈光就搞掂晒，所以過檔之後我都會係咁做，主要喺介紹舊香港，因為自己有好多相，但都要睇下自己精神如何，因為畢竟我都就快90歲，其實本身可以退休。」

自主持的節目《文化廣場》被CUT後，朱維德未有再出現無綫，直到完約都未有人同傾。

朱翁對於完約TVB，他曾指：「佢哋詐詐諦當無咗件事，完全無搵人同我傾過，我等一完約就會公布新節目。（對呢間公司好失望？）見佢近年外購咁多節目，無咩自家製都知咩事，唔會失望，我又唔係無嘢做。」