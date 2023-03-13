MIRROR《12怪盜》新戲造型照首曝光　Anson Lo、AK騷手臂超吸睛

撰文：林得懿
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makerville今日上載了12子的電影造型，並透露電影名為《12怪盜》。

MIRROR成員近年先後進軍大銀幕，且有不俗的成績。近日有消息指Makerville將在今年內會開拍由Mirror 主演的電影，賣點除了是全員演出外，亦有指會加插兄弟決裂的戲碼。

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一個名為「12怪盜 WE 12」的FB專頁今日上載了MIRROR 12位成員的造型照，並列明MIRROR 首部電影作品《12怪盜》，照片中，12子均以全黑上陣，而Anson Lo（盧瀚霆）與AK（江熚生）更露出手臂，十分搶眼。

MakerVille將於本周三（15日）的「香港國際影視展」上舉辦發佈會，除了赴日拍新戲嘅Anson Lo同Edan 缺席之外，MIRROR其他成員屆時亦會出席，未知到時會否公布更多《12怪盜》的消息。

MIRROR拍攝新電影?

一個名為FB專頁今日上載了MIRROR 12位成員的造型照，並列明MIRROR 首部電影作品《12怪盜》，FB專頁名字請看

MIRROR會參加香港國際影視展?

MakerVille將於15日的「香港國際影視展」上舉辦發佈會，除了赴日拍...詳情請看

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