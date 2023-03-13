蔡天鳳婚禮片引網民熱討　與譚仔太子爺相識經過驚現4個版本

譚仔米線創辦人的媳婦，28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭肢解烹屍案震驚各界，案件至今已拘捕七人。蔡天鳳與現任丈夫、譚仔創辦人太子爺Chris及前夫的關係在網上引來諸多揣測。

2016年，Abby與譚仔太子爺Chris 的一段婚禮片段亦令人有好多疑惑地方。據了解，婚禮片段由菲律賓一間婚攝工作室負責，片長約6分鐘，片中二人憶起相識經過，但初見地方和身邊人數明顯有所不同。Chris指當時見到Abby身邊只有一位朋友，Abby則指與「成班朋友」見面認識Chirs。最令人百思不得其解，是蔡天鳳母親「五姐」及蔡天鳳閨密「豹太」所講的也有好大出入，前後竟出現4個不同版本，令不少網友都感到奇怪！

蔡天鳳與Chris在2016年的婚禮片段流出，片段長約6分鐘。（影片截圖）

婚禮片段由菲律賓一間婚攝工作室負責，雖然工作室fb已將片段刪除（影片截圖）

譚仔太子爺Chris版本—街角偶遇

Chris回憶甜蜜片段，不時視綫望下方，他在片中說：「我遇見你嗰日，都係一日平凡嘅日子，你喺條街度就同其他人一樣，但係你對我嚟講，有啲嘢比其他人一啲都唔平凡，喺街上面撞到你同一個朋友，你當時著住高踭鞋，感覺記憶猶新。Abby，我諗我同你都估唔到今日正式成為夫妻，有你喺家庭入面，唔單只我開心，我父母都好開心，其他屋企人都好開心，我希望我哋未來嘅日子會愈來愈好，到我啲頭髮白晒嘅時候，你都仲喺我身邊，好好照顧我，我愛你Abby。」

當時Abby穿著嘅高踭鞋，感覺令Chris記憶猶新。（影片截圖）

蔡天鳳版本—成班朋友聚會認識

Chris指第一次見到Abby，她的身邊只有一個朋友，但Abby則指是「成班朋友」。蔡天鳳許下愛的承諾：「其實我已經唔記得我哋第一次見面係幾時，應該就係成班朋友識咗佢之後，後尾我哋差唔多每一日都見面，之後慢慢開始對佢有好感啦。老公呀，今日我要嫁俾你喇，我真係好開心，我以後會錫晒你同你屋企人，我愛你，同你屋企人。」

Chris指第一次見到Abby時，佢身邊只有一個朋友，但Abby就話係大班朋友。（影片截圖）

蔡天鳳媽媽「五姐」版本—10歲讀國際學校認識

有網民翻閱「五姐」的抖音，三年前她post出一堆與女婿的合照，標題為「我超孝的女婿 緣份是很奇妙的 每次一起時有千言萬語滔滔不斷 彼此牽掛理解包容扶持 珍愛生命美好之旅感恩所有一切」。相片中，五姐與Chris的關係親如母子，Chris還會親「五姐」的臉頰。在該輯相片的留言裡，「五姐」透露原來Abby與現任老公Chris早已相識，他們兩人從10歲便同讀一間國際學校，讀書時期便已相識，可以說是識於微時。是青梅竹馬。

兩人關係親如母子。（五姐抖音）

「五姐」透露Abby與現任老公Chris 在10歲時讀國際學校已認識。（五姐抖音）

+ 6

蔡天鳳閨密「豹太」—中學同學

豹太接受傳媒訪問時曾透露Abby與鄺姓前夫、Chris是中學同學。

豹太多次接受不同傳媒訪問。（《東張西望》截圖）