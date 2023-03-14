趙薇被封殺近兩年終露面憔悴近況曝光　曬素顏自拍剖白心聲

趙薇於2021年8月26日突然傳出被列為「劣跡藝人」遭內地封殺，她的微博超話被關閉，在各大影片平台上，主演的多部作品也都被除名下架。有傳她於同月28日漏夜逃到法國「着草」，不過她於29日下午竟然更新IG，表示自己與爸媽在一起，但就未有透露自己身在何處，未幾她就刪掉了該則發文，行蹤成謎，有傳她身在老家安徽，亦有傳她身在北京，同年12月又被影到現身香港，去年8月1日她就被影到現身北京首都機場。

趙薇與林心如合作的《還珠格格》曾經爆紅。（劇照）

趙薇自從被傳遭封殺後一直神隱至今逾一年半，她曾於去年6月在IG story發文悼念爸爸，透露爸爸已離世，並心痛發聲：「而我一無所有」」不過她悼念爸爸未幾已火速刪post，只留下一張佛像的圖畫。直至前日 (12日) 趙薇迎來了她的47歲生日，她終於再次於社交網上現身。

趙薇的工作人員前日在微博分享了趙薇慶生的素顏自拍照，相中的她面露微笑，面色略帶蒼白看來顯得有點憔悴，但依然漂亮如昔。趙薇還以錄音的方式向粉絲問好，並透露了自己的近況和心聲：「大家好，是我，謝謝大家今天都來到這裡，然後也都沒有走，我收到了你們的生日祝福，我希望你們每個人都快樂幸福。然後，雖然是我的生日，當然我覺得跟平平淡淡的每一天都一樣，我們過好我們自己的每一天，日日是好日。希望你們都一切順利，工作、生活都幸福安康，愛你們。」

趙薇行蹤成謎。(微博圖片)

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