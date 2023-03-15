BLACKPINK合約到期在即獲各國招手　9位數字天價續約金曝光？

韓國組合BLACKPINK近年享盡全球高人氣，四位成員亦備受國際品牌喜愛，身價水漲船高。組合今年將成軍7年，正在面臨合約到期在即，四人續約與否備受關注，有指早前已有不少海外公司積極招手。



BLACKPINK合約將於今年8月結束，有指中國和泰國等都有公司各四人招手，甚至傳已準備好巨額合約金。近日韓國投資證券相關人士發布的「YG娛樂項目分析報告書」中提及，由於YG娛樂因連串醜聞導致股價比同行競爭公司低，所以憂慮BLACKPINK否未必考慮續約。而有演藝圈人士則以BLACKPINK約續年數為二至三年估計，YG娛樂或需向每人提出200億韓元（約1.2億港元）的待遇，整團合約金最少高達800億韓元（約4.8億港元），天價數字令人驚訝。

BLACKPINK合約到期在即引起外界關注。（YG ENT）

有傳Lisa最受外國公司歡迎。（IG/@lalalalisa_m）

不過都有相關人士表示，BLACKPINK就算不與YG娛樂續約仍有可能選擇加入製作人Teddy所屬公司THE BLACK LABEL。Teddy與組合出道起持續長期合作，並打造出《WHISTLE》等大熱歌，專輯《Pink Venom》亦是出自Teddy團隊，因此有着深厚緣份。BIGBANG太陽早前離開YG娛樂後選擇簽約THE BLACK LABEL，因此BLACKPINK極有可能跟隨師兄的腳步。

Teddy作為YG娛樂前金牌製作人，與BLACKPINK一直感情深厚。（網上圖片）