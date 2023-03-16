73歲徐克細30年女友肚凸凸疑似懷孕　瘋傳將做爸爸網民猜好事近

現年73歲的導演徐克於1996年與傳媒人施南生結婚，兩人婚後十分恩愛，可是有傳徐克的助手樂樂介入兩人的關係，這段婚姻維持了18年，兩人終於2014年離婚。徐克回復單身後，便與比他年輕30歲的女友樂樂正式拍拖，二人愛得痴纏經常形影不離，相戀多年至今感情穩定。

近日有內地傳媒就影到徐克與女友樂樂的最新近照，相中兩人十指緊扣在街頭散步，有講有笑，一起漫步回愛巢，看來相當愜意。而有眼利的網民就發現樂樂的肚子微微隆起，疑似懷孕，猜測兩人好事近。內地網即瘋傳徐克女友疑似有孕，更火速登上了微博熱搜第一位，引起了網民熱討。

徐克曾執導過《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》系列等無數經典電影作品，被譽為是電影界的鬼才導演。據悉，徐克與樂樂早於2011年在網上相識，二人一拍即合，徐克更讓樂樂擔任他的私人助理。可是，兩人的工作關係卻明顯過於親密，多次被影到撓手、摸臉等甜蜜互動。有指施南生對於徐克與樂樂的關係亦早已知情，但她到2014年才正式宣布已和徐克離婚。年前，徐克就被影到與樂樂到餐廳撐枱腳，樂樂的手上還戴著鑽戒，頓時惹起網民的討論。