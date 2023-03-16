王淨旺角黑夜街拍超靚被指似宋慧喬　自嘲晚裝跟超市膠袋撞款

台灣女藝人王淨日前來港出席《第16屆亞洲電影大獎》，當時王淨指已經很久沒有來香港，表示很想去酒樓飲茶。原來王淨此行還有繼續留港，在旺角著晚裝街拍，影到最後更與超市膠袋撞款。



台灣女藝人王淨憑《返校》、《月老》等電影彈起，成為台灣新生代人氣女演員，日前她偕許光漢、林柏宏來港出席《第16屆亞洲電影大獎》，表示很希望再有電影在香港上映，能來港宣傳。

王淨（中）與林柏宏、許光漢早前在香港出席《第16屆亞洲電影大獎》。（資料圖片／陳順禎攝）

有不少粉絲都希望在香港撞到她，原來電影大獎後她未有即時回台灣，還盛裝打扮與曾敬驊去旺角街拍。她取景的地方是旺角花園街天橋，本身並不是什麼景點，但被王淨和攝影師隨意一拍已經升級雜誌封面，網民也驚嘆：「把旺角都可以拍到這樣！」「剛以為是宋慧喬。」「旺角黑夜變更迷人了！」「花園街天橋又變拍照景點」

王淨在旺角花園街天橋影相，隨便一拍已像雜誌封面，成功體現「到處都是伸展台」。（Instagram：_ginglebellaaa）

王淨身穿綠白間條露腰Tube Dress，擺出挨欄杆、半蹲電梯口等甫士，配合冷酷表情，而其中一張她抱住city'super膠袋，竟離奇撞款，她還留言：「拍到最後發現自己長得很像一個超商的袋子（？）」而熟悉她的林柏宏就問王淨，袋子裡是不是裝滿零食。

請按下圖睇更多王淨與曾敬驊在旺角街頭的照片：

+ 4