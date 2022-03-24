【華燈初上】「年輕版林心如」王淨曾陷入低潮　自覺唔夠靚超自卑

【華燈初上／月老／王淨】24歲的王淨在《華燈初上》中飾演林心如「Rose媽媽」的年輕時期，演技再度受到肯定，她接受「COSMOPOLITAN」專訪，分享屬於她的少女煩惱，「同齡的女生，不管在感情或生活上，可能遇到一些錯誤或傻事，從中吸取教訓成長，但我的錯誤，是攤開在媒體和大眾面前。」透露曾為此陷入低潮。



王淨坦言：「一些不實的緋聞報導，像是說我劈腿之類的，曾經讓我很困擾。」但她在感情中一直很理直氣壯，有就是有，沒有就是沒有，但不實報導的緋聞，讓對她不熟悉的讀者有所誤會，她的心情也受到影響，「我非常在乎別人的想法，一度適得其反，害怕別人說我什麼，所以做什麼也都小心翼翼，害怕別人不喜歡我、不理解我。」卻因此綁手綁腳。

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王淨並表示：「剛入行時，很容易受外界的眼光影響，常覺得自己哪裡不夠美、不夠好，心理很不健康。」王淨坦言，以前不懂得自己適合什麼，經歷過一段愛美撞牆期。曾為了符合普世價值的美女身材去節食、保養品也是跟著別人說什麼好就塗什麼，最後反而讓自己越來越沒自信。

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後來王凈看到知名女演員琦溫絲莉（Kate Winslet）的一句話：「要是不相信自己，這輩子大概都只能演胖子或是繼續沮喪下去了。」成了她追求完美人生中的一道光，並重新定義美麗這件事情。她開始思考自己要的是什麼，深入觀察自己的肌膚狀態、傾聽自己的內心。

這幾年一路往前衝，王凈在2022上半年總算踩下煞車，有時間休假與充電，「今年最大的體悟，就是要多為自己著想，不再去理會別人的眼光。下了戲跳脫角色後，我想吃就吃、想睡就睡，最近愛上跟朋友一起跳舞。另外，也想嘗試除了演員以外的工作，我開始寫劇本，想看自己說故事的能力在哪裡。」

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