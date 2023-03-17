隱形戰隊︱劉佩玥悲慘身世曝光　劉穎鏇初學揸槍好驚：真係零知識

無綫（TVB）劇集《隱形戰隊》昨晚（16日）講到「黑心殺人換心」案落幕，凌毅（許家傑飾）與無辜的周曉悅（葉蒨文飾）雙雙身亡，殺手陳環（羅孝勇飾）則重傷並轉為污點證人。至於Cool Sir（陳山聰飾）則因與凌毅曾為同袍兼好友，再加上被調離林偉樑失蹤案調查小組期間現身案發現場而需接受聆訊，其間遭Madam Fong（江美儀飾）處處針對，事件更引發POTT的Madam Fong與CTRU的張Sir（歐瑞偉飾）之間的角力戰升級…



羅孝勇、馬明打鬥戲劇照。

昨晚最爆笑是Ocean（馬國明飾）因想獲得寶寶（唐詩詠飾）「喪鬧」錄音以助入眠，在火鍋店吃和頭酒期間故意出言挑釁寶寶，雖然寶寶畀面Cool Sir及囡囡（林子善飾）一再死忍，但因Ocean愈搞愈過分，最終忍不住爆Seed一輪嘴喪鬧Ocean「你係咪明玩嘢呀？我從未見過人好似你咁幼稚咁變態咁核突咁乞人憎」，無論是詩詠的氣結樣或是馬明的得戚樣均相當過癮。

另昨晚一場羅孝勇及馬明的「短刀VS筆」大作戰，亦獲讚打鬥精心設計又精彩，羅孝勇被指脫胎換骨，馬明則獲讚唔單止好有型，仲要連眼神都好夠殺氣，場口與演員同獲好評。有趣的是驟眼看，不少網民均以為馬明手持的是原子筆，但監製Jazz昨晚在社交網留言指，該支筆原來另有乾坤：「馬明用嗰支唔係普通原子筆，而係有攻擊用途的戰術筆Tactical Pen」，事後Jazz再受訪補充謂：「呢支筆係多用途筆，佢嘅鋼水係唔同嘅。另外我哋劇入面所用嘅Tactical Pen，仲有一個刺針尖頭。」

原來馬明手持嘅並唔係普通嘅筆，而係戰術筆Tactical Pen。

今晚一集同樣有亮點，首先有「最強Body」之稱的劉穎鏇（Tiffany），其飾演的邢風將與Cool Sir體能大激鬥。二人為了爭奪CTRU內部體能競技賽第一名進行一對一對決，其間需通過多項體能考驗包括：掌上壓、sit up、負重跑輪軚、負重單手射槍、瓹繩網、邊跑邊跨越不同障礙物包括雪糕筒、平衡木等…觀乎官方昨日率先發布的「搶先睇」片段，Tiffany與山聰明顯吓吓嚟真晒超強體能，Tiffany更獲留言大讚「強勁」及射擊時有型有款等。

其實Tiffany都幾有搞笑天份。

劉穎鏇初學揸槍一頭霧水

雖然Tiffany鏡頭前開槍英姿颯颯，但真實的她不但對槍械零知識，起初接觸時更直認好驚：「我由細到大都冇玩video games，對槍真係零知識，所以到我要揸槍，由點樣上子彈，點樣攞槍靚，呢啲全部對我嚟講好新鮮，我真係咩都唔識。所以初初我學嘅時候係一頭霧水，我都係一直學一直學，多啲觀察人哋點擺甫士可以好睇啲。第二難關就係點樣開真槍唔眨眼，真係極大挑戰，個槍聲真係好大，嗰個聲同埋前面閃嗰吓火力真係會好驚，我不停逼自己唔眨眼。我覺得拍拍吓係會有進步，會搵到唔眨眼嘅竅門。」

呢個「最佳撒嬌示範」，係咪好夠電力先？

另一亮點則落在「誘惑擔當」劉佩玥Moon身上，其飾演的Shadow雖然表面進取、硬淨又貪靚，但背後卻有著悲慘身世。Shadow因為有個爛賭爸爸，自小不但要四出避債，母親過身後更擔起為爸爸還債重擔，不過其父並未因而心足，更強迫Shadow出錢給他結婚，二人為此在街上拉扯，幸得Ocean英雄救美，甜在心頭的Shadow即乘機邊跳飛機邊示愛，其間不但向Ocean投懷送抱，更極可愛地做出「撒嬌最佳示範」，想感受Ocean與Moon的粉紅氣場？密切留意今晚播出的第十集《隱形戰隊》。