隱形戰隊｜樊亦敏凸腩漁網襪造型震撼眼球　已成功減磅又靚又索

由馬國明、陳山聰、唐詩詠、劉佩玥、劉穎鏇、江美儀等主演的TVB新劇《隱形戰隊》正在熱播，除了視帝視后演員陣容強勁之外，在劇中飾演Cool Sir（陳山聰飾）家姐顧晨麗的樊亦敏同樣搶鏡。昨晚（17日）播出的一集中，Wind（劉穎鏇飾）在街頭遇到顧晨麗，但就誤以為對方是「企街女」，兩人更起爭執，當中樊亦敏的一身打扮就十分吸睛，掀起網民熱議！



十分搶鏡！（YouTube影片截圖）

+ 36

以黑色衫襯短裙的樊亦敏，着上漁網襪及長Boots，每行一步都霸氣十足，但身形圓潤的她就明顯凸腩，視覺效果令人震撼！不過其實現時樊亦敏已經成功減磅，在日前播出的一集《愛．回家之開心速遞》中，飾演「三太」白天娥的她在時裝店試衫，身穿銀色西裝襯金色褲的她全身Bling Bling，造型相當浮誇，但樊亦敏都完美Carry，身形Fit到爆！

好閃！（YouTube影片截圖）

+ 6

入行超過30年的樊亦敏，曾在TVB劇集中演繹過不少經典角色，但因有杏仁過敏症和患哮喘困擾以致身形易腫又易肥，一度被定型專演師奶，其後她在陳浚霆鼓勵下，為健康著想決心減肥。而樊亦敏在醫生及營養師的建議下，改善飲食習慣，奉行少鹽少油飲食，再配合適量運動，成功由巔峰時期的71KG減到53KG，修身有成的她獲讚變得又靚又索，重回選港姐時的顏值巔峰！

樊亦敏曾在1991年參選港姐，並獲得最上鏡小姐。（YouTube影片截圖）