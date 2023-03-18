吳綺莉開直播透露女兒吳卓林現狀　回應與成龍過往：沒有後悔

50歲吳綺莉（Elaine）今年1月開始首場直播帶貨，整個過程駕輕就熟，看得出做了不少功課。而近日，她在深夜開直播同網友聊天，以全素顏出鏡，狀態不錯，對網友有問必答。



吳綺莉開直播同網友暢聊。（視頻截圖）

期間，有網友問及吳卓林近況，吳綺莉透露：「女兒跟大家一樣，每個人都有一個成長的過程，只是早跟晚，她現在是在學習當中，我覺得要讓她自己去學習，因為很多東西媽媽講多少都沒用，要自己去感受體會了（才懂），她碰了覺得痛了，她就知道那個是不對的。」她表示以前自己讓女兒不要做這做那，反而出現反效果，現在接受女兒有自己的思想，便在背後默默支持：「現在我就要學得溫柔一點。」看得出吳綺莉的心態比起當初輕鬆不少。

吳綺莉母兼父職帶大女兒。（VCG）

其後，又有網友問吳綺莉有無後悔當年和成龍相戀，她大方回應道：「沒有，做人千萬不能後悔，因為每一個過程都是一個學習，一個經歷。年輕的時候其實……經歷多的朋友，我覺得應該感恩，因為有些經歷，你年輕的時候有力氣、有時間去調整，可是到了年紀愈來愈大，其實沒有那麼多時間給你去調整，很多朋友知道是不容易，小時候你有體力去撐，努力地改變自己，碰到的任何困難都是一個經歷，每個經歷都是你的老師，那在那個經歷裏邊不要負能量，一定要正能量的，我們要堅強，所以小時候苦一點我覺得是好的，因為你經歷多了，你就會明白更多了。」

吳綺莉大方談與成龍相戀。（視頻截圖）

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