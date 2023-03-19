李嘉欣鍾情短裙配絲襪慘變時裝車禍　全靠樣貌身材搭救獨特搭配

現年52歲的李嘉欣（Michele）雖然已年過半百，但多年來都保養得宜，完全不似一子之母。而Michele與富商許晉亨結婚後淡出幕前，主力照顧家庭，安心做豪門少奶奶，她亦不時在社交平台分享貴婦生活。早前Michele獲邀擔任《第十六屆亞洲電影大獎》「AFA X STI BEST DRESSED AWARD紅地氈最佳着裝大獎」評審之一，雖然她未有親身到場，但就有透過視像評分，她更在IG曬出一張穿搭照分享消息，不過就引來網民質疑Michele本人的衣着品味「一言難盡」，未有資格擔任評審。



雖然李嘉欣未有親身到場，但就有透過視像評分。（影片截圖）

相中所見，身穿黑色設計款西裝襯灰色百褶短裙的Michele，配上波點絲襪、黑色短靴，拎住橙紅色HERMÈS Kelly手袋，貴氣十足，但她的穿搭卻惹來負評，被網民狠批衣着配搭品味奇怪，尤其是波點襪感覺突兀。其實Michele已經不是第一次被指造型出事，早前她就穿上超短紅黑格仔裙、網紋黑絲及黑色長靴，但就被指全身太多顏色，各款不搭配的單品集於一身。而去年Michele去日本北海道旅行時，亦曾Post出在雪地影的靚相，當時她身穿紅色格仔裙，卻搭配豹紋褲襪，極獨特的搭配掀起網民熱議。不過素有「最美港姐」之稱的Michele天生Model身形，雖然衣着搭配獨特，但勝在有完美樣貌及身材搭救！

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