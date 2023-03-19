下流上車族丨關曜儁年底娶老婆　囡囡搶閘出世喊樣有聲：辣椒妹

「大隻仔」關曜儁（Leo）憑無綫劇《下流上車族》飾演「廢青」一角彈出，與「老竇」鄧智堅、「老婆」林穎彤合組「哈比族」大放笑彈。去年初，Leo向拍拖5年、貎似歌手鄧紫棋的圈外女友求婚成功，並計劃今年10月27日舉行婚禮。雖然未正式擺酒結婚，但Leo與未婚妻的愛情結晶品已經出世，今日宣布誕下女兒，恭喜！

關曜儁在去年初向拍拖5年女友求婚成功。（IG@leokwan）

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Leo在IG Story分享囡囡的喊相，嘴巴張開，張相好似有聲一樣，喊得好大聲，Leo寫着：「屋企人話見到呢張相，忍唔住笑，仲話佢係辣椒妹。」Leo在9日前已透露心情好興奮，期待BB出世，寫道：「好興奮，好期待，仲有7日 囡囡就出世啦😍，辛苦你啦 @twinkletwinkleyeung。見到你仲係健步如飛，又可以跳到舞😂真係好感恩😆❤️。#準爸爸#準媽媽#新手媽媽#新手爸媽」。

未婚妻臨盤在即。（IG@leokwan）

囡囡終於出世嘞，睇粯都知道喊得好大聲！（IG@leokwan）

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29歲的關曜儁在2015從訓練班畢業入行，其實他當年考過三次訓練班才能入到TVB，而第一次肥佬，就是因為評判認為他太肥，亦令到關梓陽的起心肝去做GYM，慢慢做更成為了健身教練，並在「PCA PRO及香港健美及運動體適能錦標賽2018」的「男子運動模特：泳裝S組」中奪得亞軍，去年更第三度創業開設自己的健身室，好努力搵錢養家。

而Leo亦非常孝順，經常在社交網上載與媽媽和家姐的合照，多次透露好想搬大屋跟媽媽一齊住：「由細到大都係同媽子一間房，自己搬咗出嚟住半年，知道你好寂寞，所以成日都發我脾氣，話我唔同你傾偈😌好快我就會搬一間大啲嘅屋，咁我哋就可以一家人一齊住啦。」上月，他在家中開Baby shower派對，宣佈首胎BB性別時，分享短片時無意間透露入住望無敵海景村屋，屋企環境闊落，足夠三代同堂一齊住，十分熱鬧。

《下流上車族》嘅三位「哈比族」大放笑彈。（IG@leokwan）

Leo曾參加健美及運動體適能錦標賽。（IG@leokwan）