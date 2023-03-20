中年好聲音｜李佳起底未參賽已開騷　教人唱歌只收呢個價錢

無綫（TVB）節目《中年好聲音》參賽者李佳是一位44歲出生在上海的歌手，曾在不同比賽中屢獲佳績，2006年加入MANDARINA CHINA BAND，並擔任主唱，成為世界第一支將拉丁音樂和中國流行音樂結合的世界級樂隊，在南美及中國地區舉辦多次巡迴音樂演唱會，曾被《Shanghai Daily》譽為「與生俱來的歌者」。

2009年，李佳跟隨丈夫移居倫敦，專心相夫教子，並開設了自己的歌唱學校。為了實現夢想，她在2016年舉家移民到香港。她曾分享了自己的歌唱之路，包括因演出頻繁而失聲的經歷，她的丈夫Sunny也一直支持她的事業。

李佳是一位44歲的上海歌手，曾在不同比賽中屢獲佳績。

在2019年，李佳曾在上環文娛中心劇院舉辦自己的《佳佳有約》音樂會 2019，當時票價為$220和$280元港幣。

當時音樂會的海報。（網上圖片）

除此之外，她也有在香港開辦歌唱學校，在2023年2月報讀流行經典歌曲班，只需要$1800元港幣便可以上8堂，她說過參加完《中年好聲音》後，報班的人數的確多了。

又幾抵喎。（FB@MirandaLee’s Studio）

作為一位在不同歌唱比賽中屢獲佳績、開設自己的歌唱學校的歌手，李佳在香港的事業發展可能有一定潛力，就看她在《中年好聲音》可以走多遠。

幾靚女。（FB@MirandaLee’s Studio）