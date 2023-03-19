胡杏兒三子型爆西裝Look影全家福　50歲Phil 聽老婆唱情歌甜在心

胡杏兒日前為老公李乘德（Philip/Phil）慶祝50歲生日，邀請多位圈中好友出席，包括林盛斌（Bob）、崔建邦、胡定欣、陳敏之、黃智雯、陳智燊夫婦、王君馨夫婦等；原來3位可愛兒子李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）和細仔李奕宏（Liam）都有份參與，個個gel晒頭，純白色恤衫加襯黑色西裝背心和煲呔，跟爸爸餅印一樣，與穿上黑色露單肩連身褲的胡杏兒影全家幅，超有型有格。

胡杏兒同老公三子影全家福。（ig@joehasummer）

+ 2

現場設有Live Band，身為女主人的胡杏兒亦有上台唱歌助慶，令氣氛好高漲。前無綫藝夏竹欣昨日（18日）在社交平台分享的片段中可見，杏兒對住台下的老公Phil獻唱經典情歌《If I Ain’t Got You》，表現投入，令台下的Phil 聽得如痴如醉，情不自禁攬一攬身旁女子及輕摸對方臉龐；之後鏡頭一轉，杏兒唱到「you baby」時，Phil更將手放在心口，示意「收到」，甜到入心冧到震。

胡杏兒喺台上冧爆唱英文情歌。（ig@joehasummer）

而另一條片，見到蘇永康準備跟胡杏兒合唱，醉醉地的Bob在台邊點歌，要求他們唱一首「男仔歌」《Make a woman cry》，但杏兒笑說：「冇呢首歌」表現為難。