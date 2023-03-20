中年好聲音｜曹敏寶大熱被淘汰12強止步　顏志恒嘆未獲同事支持

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》第十六集是「第六部曲 故事之歌」下半場的《爭入十強！次回合生死鬥！》，今集最高分者是獻唱《好人》的林鉫徫，獻唱《P.S.我愛你》的曹敏寶則因獲得72分最低分而被洶汰。另外本集嘉賓評審Eric Kwok（郭偉亮）更會根據12強本部曲表現選出MVP，最終大熱之一的顏志恒憑「犧牲」獲得殊榮，場面感人。



中年好聲音｜吳大強情歌獻當年「如花少女」 ERIC KWOK狠批悶

曹敏寶分享自己曾患焦慮症。

李佳和曹敏寶分別將《我只在乎你》及《P.S.我愛你》獻給爸爸老公和女兒。曾因患上焦慮症，要服藥以致體重暴增至165磅的曹敏寶，坦言全靠《P.S.我愛你》這首歌掃走負能量。雖然寶寶傾盡真誠落力演出，但卻因音準及難有進步空間等問題而獲全場最低分被淘汰；雖然未能進級，但寶寶仍開心的說：「我去到12強已經賺咗！」

曹敏寶因患焦慮症體重增至165磅，全靠愛與家人關懷成功走出陰霾。

年紀很小已失去父親的李佳，當年最後獻給父親的歌曲正是《我只在乎你》，談到丈夫，她指對方像是爸爸派來為自己延續愛的人。以全新方式演繹《我只在乎你》的李佳，縱然斷續的演唱方法未獲一致認可，但仍得到83分全場最高分。Eric Kwok：「你好有style，我覺得好有型」伍仲衡：「畀分我好睇你own唔own到隻歌，你own到，我覺得呢隻歌你畀到新生命」。對於李佳在台上感嘆虧欠丈夫，並指自己傳統的顧家思想似與老公渴望男女之間浪漫的愛大相徑庭，對此肥媽抵死指正謂：「第日大咗仔女係走梗架！你聽住呀，佢唔走都係返嚟攞嘢架啫。」肥媽此話一出全場嘩然，肥媽笑問完現場觀眾「啱唔啱聽」後續說：「你嘅伴侶係同你永遠架！你今日唱歌，我身為女人係feel到你有幾咁在乎。」

李佳唱出有屬於她自己風格的《我只在乎你》。

李佳與老公感情要好，其老公更是對她一見鍾情。

至於喜獲MVP的顏志恒，則感激Eric Kwok看出他為了追尋音樂夢，犧牲了很多：「我作為廚師，要分身去參加呢個比賽其實好難，因為好多同事未必支持，佢哋唔鍾意唱歌，佢哋永遠唔知我諗乜。第二我係犧牲咗時間，我要衷心多謝太太仲有我媽咪，冇咗呢兩位顏太幫我打點所有嘢，我企唔到喺呢度。」場面感人。