中年好聲音｜顏志恒老婆素顏曝光靚到發光　雙職媽媽幫老公追夢

無綫（TVB）節目《中年好聲音》日前進行十強洶汰賽，該集嘉賓評審Eric Kwok（郭偉亮）更會根據12強本部曲表現選出MVP，最終大熱之一的顏志恒憑「犧牲」獲得殊榮，。顏志恒感激Eric Kwok看出他為了追尋音樂夢，犧牲了很多：「我作為廚師，要分身去參加呢個比賽其實好難，因為好多同事未必支持，佢哋唔鍾意唱歌，佢哋永遠唔知我諗乜。第二我係犧牲咗時間，我要衷心多謝太太仲有我媽咪，冇咗呢兩位顏太幫我打點所有嘢，我企唔到喺呢度。」場面感人。

顏志恒憑「真誠」及「犧牲」獲Eric Kwok贈予MVP殊榮。

顏志恒是廚師和歌手，以「浴室歌王」聞名，他的太太在比賽前默默支持他，以前更為他報名過不少比賽，都落力支持，讓他可以無後顧之憂比賽。顏志恒在《中年好聲音》中獻唱徐小鳳的《婚紗背後》，獲得好評。雖然顏志恒的生活非常忙碌，但他的太太一直支持他，為他打氣和照顧孩子。

顏志恒是廚師和歌手，以「浴室歌王」聞名。

顏志恒太太Fion其實也有工作，翻查她的社交平台，任職保險經紀，而且奪過不少獎項，看來除了顧家，事業也有不錯的發展。而Fion本身亦有一張明星臉，她曾公開過自己的素顏相，完全看不出已是兩子之母，保持得非常好，如果當年決定出道做明星，肯定有爆紅的潛質！

顏志恒一家四口。（IG圖片）

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