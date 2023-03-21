呂爵安與盧瀚霆日版大叔「合體」被轟炒作CP　親回Hater獲讚型爆

呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）因參演《大叔的愛》爆紅，並有「田牧CP」、「登神CP」（CP即Couple簡稱）等稱號，近日兩人一同去日本拍戲，巧遇原版《大叔的愛》裡的「大叔」吉田鋼太郎廣告牌，於是影相留念，誰知有人就留言批評Edan「唔好浪費時間喺度炒CP啦」又指他過度幻想、會影響到人等，結果Edan親自回應：「我係咪唔同得我朋友合照呀？」獲爵屎大讚好有型！



MIRROR成員呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）本身已有「登神CP」之稱（登=Edan、神=Anson），前年兩人演出港版《大叔的愛》，Edan飾演田一雄（田田）、Anson Lo飾演凌少牧（阿牧），「田牧CP」因而組成。最近兩人正身處日本拍攝新戲《盜月者》，恰巧在街上見到原版「大叔」吉田鋼太郎的麵包廣告，於是合照留念，他留言：「睇吓我哋喺日本見到邊個！！！😍😍係原版嘅大叔！🤣🤣🤣田一雄X黑澤武藏X凌少牧 世紀合照😆😆😆」又叫港版大叔黃德斌不要呷醋。

Edan張貼與Anson Lo及日版《大叔的愛》吉田鋼太郎廣告的合照，竟然引起罵戰！（Instagram：edanlui）

許多粉絲見到「田牧」再合體都好開心，但有人就批評Edan炒CP，標註他說：「得閒就學吓戲練吓歌，唔好浪費時間喺度炒CP啦，次次炒登神神教同爵group都嘈。你自己group mma冇所謂，唔好影響人哋先得㗎」而這位網民竟然獲Edan親回，Edan仿照其口吻說：「得閒就睇吓書同屋企人朋友傾吓計，唔好浪費時間喺度話人炒CP啦，次次我po同佢嘅嘢都話炒CP，我係咪唔同得我朋友合照啊，你同你朋友去旅行會唔會po相啊？你自己諗多冇所謂，唔好意圖扭曲我做嘅嘢同控制我po乜先得㗎」

《大叔的愛》的田牧CP大熱，現實生活中Edan與Anson Lo亦是隊友兼好友，但卻有人批評Edan「炒作CP」。（《大叔的愛》劇照）

該網民還不心息，問Edan是否被說中了，Edan再回：「回應了就係說中了？咁你玩晒㗎喎」，該網民再回覆指很榮幸得Edan親自回覆，解釋自己只是覺得「CP issue」常令粉絲嗌交，有粉絲過度幻想、兩派爭寵等令人心煩，令很多人不開心，並表示若自己的語氣令Edan感到無禮，她樂意道歉，惟很希望Edan明白自己留言的目的。

Edan親自回覆網民批評，獲「爵屎」力撐Man爆。（Instagram：edanlui）

Edan置頂了這個留言，但沒有再回覆對方，一班爵屎都留言力撐，指Edan的回應好Man、好有型，主要認為這個是Edan的個人社交平台，無論貼什麼內容都是他自己決定，不由別人干涉，若不喜歡可以Unfollow他。另外，有不少人都希望Edan不要被這些聲音影響，勤力出Post，多貼與各隊友間的合照。