郭富城多倫多開騷被女粉絲包圍　靚女主動衝前獻吻親密合照勁淡定

天王郭富城近日環遊世界舉辦《郭富城舞林外傳Amazing Kode世界巡迴演唱會》，所到之處均有狂熱粉絲，演唱會期間不少熱情歌迷冒保安阻攔衝向台前握手及送禮，由於場館未有批准握手環節，城城仍然透過工作人員接受粉絲好意。

城城近日到美國、加拿大開騷。（IG@aaronkwokxx）

此行演唱會城城會到訪美國拉斯維加斯、芝加哥、大西洋城以及加拿大多倫多。來到多倫多一站，城城海外粉絲早已收到消息，馬上趕到偶像所在之處追星，並將片段擺上社交網。57歲城城一身黑色低調打扮，仍難掩巨星風采。片中一把男聲從遠處用廣東話大聲詢問城城：「可唔可以簽個名呀？我哋香港過嚟㗎。」城城聽後主動伸手表示答應對方簽名要求，立即約6、7位粉絲湧上前合照和簽名，城城均有求必應。

城城到美國、加拿大搞世界演唱會。（小紅書圖片）

有粉絲帶備了整本偶像相簿到場，相當有誠意。而多位粉絲能與城城近距離接觸，實在十分幸運。其中亦不乏狂熱女粉絲，其中一位長髮披肩、瘦削又白淨的女粉絲在城城簽名期間，似乎看見友人打算影相，立即衝前到城城身旁，主動擺出獻吻狀合照，幾乎是臉貼臉，極為親密。

多位粉絲立即衝上前與城城近距離接觸。（小紅書圖片）

面對女粉絲的熱情，身為「愛妻號」的城城不動如山繼續簽名，期間有不少女粉絲衝上前，城城均答應簽名要求，但仍有禮微笑保持距離。另外，有女粉絲要求合照時，城城亦主動比Yeah手勢，非常親民。

郭富城太太方媛貼出未曾公開的婚禮相片，慶祝二人結婚5周年。（方媛微博）

城城開騷少不了酬謝工作人員，近日一行人在芝加哥的中式火鍋店舉辦慶功宴，城城開完香檳後，親自斟香檳，並將分量分配均勻給在場人士，毫無架子，工作人員亦大讚城城超級親切。

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