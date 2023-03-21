愛回家｜張盈悅借錢讀大學欠債200萬變負資產　努力慳錢：有壓力

現年24歲的張盈悅（Joyce）為2020年落選港姐，她在無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍集團實習行政人員Fanny，憑着騎呢搞笑的形象成功搶鏡，更深受劇迷喜愛。而Joyce來頭亦不少，她畢業於美國音樂戲劇學院，甚有喜劇細胞的她獲得不少演出機會，更曾擔任「驚嚇演員」。



張盈悅今日現身電視城為《愛回家》劇集宣傳造勢。（陳順禎攝）

Joyce今日（21/3）現身電視城出席無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》之「喜迎春分」宣傳活動。Joyce接受《香港01》訪問時表示：「香港而家嘅天氣好潮濕，好在我之前用咗消費劵買咗部幾千蚊嘅抽濕機，如果唔係我都買唔起。（經濟上有壓力？）只要我唔諗就唔會有呢個問題。（點解？）因為由我讀大學開始嘅時候，我已經有一筆十年期嘅貸款要還，本身我係一個負資產，去到而家就啱啱好，可以慳住使，而我最大嘅投資就係嗰部抽濕機。」

張盈悅欠債二百萬尚未清還。（陳順禎攝）

Joyce透露欠債數目接近二百萬：「因為我之前借落去讀大學，要攤十年去還，之前因為疫情，可以酌情唔使還住，咁我梗係希望有一筆橫財搞得掂啦。（咁如果還唔到會有咩後果？）咁我又唔知喎，因為我逃避緊呢啲問題。（咁有冇壓力？）我而家冇諗到啦，開頭畢業就有壓力，我會同自己講希望在明天。（點樣慳錢？）少啲用錢，啲衫夠着出街就得，同埋盡量唔好食咁貴囉，主攻公司食堂，因為貪佢夠平。又或者過咗夜晚12點出去買啲壽司食，因為價錢會降價。（每日會否限用幾多錢？）初頭嚟香港我係會計住，限自己最多一百蚊，但而家穩定少少就冇，因為咁樣做法，我係好容易鑽牛角尖，生活會好唔開心好大壓力。」