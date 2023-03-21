解風東京｜杜如風睇名錶睇中26萬勞力士：呢款都買得起

杜如風（Helen）素有「日本旅遊達人」之稱，潮物觸覺敏銳。近日她主持旅遊節目《解風東京》，今周是最後一星期跟大家分享東京至潮至抵至正新鮮事。

Helen經過連日暴食，打算食有機農家菜清腸胃。

今晚（21日）Helen來到北區介紹一間名為Private Eyes中古錶店，入面vintage錶款以30至70年代的名錶作主打，由萬餘元起。Helen憑住美貌成功請到店主遠藤先生出鏡，更展示幾款珍藏名錶分享。其中一隻40年代的江詩丹頓古董錶，因為保存極佳，售價達85萬港元，嚇到Helen拿上手都有點手震。當介紹到一隻「撈」時，Helen愛不惜手話︰「『撈』一般5、6年轉款，不過呢款太受歡迎，所以一出就出咗20年，賣26萬（港元）……呢款都買得起，幾好睇。」此時從導演到攝影師，都起哄和應讚「好睇」，Helen自說自話︰「買咗我咪買唔到其他嘢囉，畀阿媽知實趕我出門口…..」。

Helen戴上小蕃茄頭套。

《解風東京》來到最後5集，Helen經過連日的暴飲暴食，腸胃開始有點糾結。所以她光顧新宿「農家台所」清腸胃，品嚐日本出產的蔬菜。戴住蕃茄頭套的Helen介紹餐廳2,800yen（約165港元）套餐，主菜可7選1，配蛋炒飯。不過主打是蔬菜bar，種類凡多而且極新鮮，旁邊有齊蔬菜的產地及介紹，一小時內任食，Helen話食完今晚應該好暢通。接住去到東京火車站，內有一間鐵路便當屋，入面的便當證明，飯盒不一定「頹」。便當屋有超過200款來自全國各地的鐵路便當選擇，最抵死的還有熱賣排行榜。目前首位的是牛肉便當，用山形牛及米；第二位是來自青森縣三文魚親子便當；第三位是東京站自身的炸雞炒飯便當，生產商店歷史悠久，昭和時期已經營業。當日工作人員成了便當試食員，前後試了近10款便當，評價極高。

Helen睇中一款「撈」，索價26萬港元非常心動。

明晚（22日）同大家在銀座睇英國旅行喼品牌Globe-Trotter的展覽，其中一款喼曾經同占士邦「007」電影crossover。買了喼又有位入貨，自然要再到原宿，介紹一款香港人都好熟悉、兔仔logo潮牌#FR2專門店，Helen入到去參觀時話︰「兔仔呀，我咪要買嘢，我屬兔㗎，今年36歲。」擺明報細數。跟手導演提議她買店內的性感內衣，慶祝今年生辰，Helen話︰「我著畀邊個睇，同埋我條腰粗唔好睇。」在原宿近期有間名「麵散」的人氣店，主打烏冬。Helen試了fusion款式的卡邦尼烏冬後，表示較欣賞傳統製法。另外，9年無拍拖的Helen，今集偷空光顧鴨店！

導演提議Helen買這款性感內衣慶祝生日。