57歲曾華倩驚傳暴瘦秘密入院　親身回應揭近況：預咗給大家八卦

現年57歲的曾華倩近日驚傳「暴瘦30斤（15公斤）秘密入院」，更爆出兒子因此痛哭崩潰，對此，一向淡定的她亦罕見動怒，在微博發文怒斥是假新聞，更激動澄清：「今次真的憤怒了！今時今日的假新聞，越來越過分。作得就作的編出來的故事。寫這些作出來新聞的人，你們有家人親人嗎？你們知道當不認識我的人或我的朋友家人，看到新聞後的感覺是甚麼嗎？今次我真的憤怒了，我是娛樂圈人，預咗給大家八卦一下（如真實事情），無妨。但今次這假新聞編出來的故事，會影響我身邊的家人朋友等。」



曾華倩與兒子感情深厚。（微博@曾華倩）

從曾華倩上載的截圖所見，影片以「曾華倩暴瘦30斤秘密入院，兒子痛哭曝身體狀況」為題，並配上曾華倩戴口罩及其兒子的照片，題目相當嘩眾取寵。不過曾華倩就強調自己健康沒有問題，更指責造謠者心術不正：「你們的心理狀態是甚樣的？你們下筆編故事心裏想害人家嗎？好玩嗎？在這社會上假新聞，越來越過分，不能助長。希望快快政府立法假新聞，令到那些心全不正的人，得到反省。做個正常人也很難嗎？我的底線你們已經超越了，我會保留法律行動。請反思！為何這社會會變成這樣的！」

影片以「曾華倩暴瘦30斤秘密入院，兒子痛哭曝身體狀況」為題，並配上曾華倩戴口罩及其兒子的照片。（微博@曾華倩）

曾華倩暴瘦入院的假新聞大概在兩個月前就在網上流傳。（網上截圖）

翻查資料顯示，其實曾華倩暴瘦入院的假新聞大概在兩個月前就在網上流傳，直至今次她終於忍無可忍，親身回應傳聞，以正視聽。而梁思浩更建議她報警舉報：「支持你！這些不知所謂嘅假新聞！可以去舉報，也可以報公安！之前有幾單關於我嘅假新聞，我已舉報了也報了公安！」曾華倩亦直言十分憤怒：「入行40年，最嬲這一次！」近年活躍於社交平台的曾華倩，經常分享自己的日常生活，從她上載的近照所見，曾華倩每次出鏡都容光煥發，狀態Fit爆，難怪她對於這類假新聞會這麼生氣！