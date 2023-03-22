陳自瑤疑默認回復單身　拍片與網民互動留言洩心聲惹離婚揣測

現年41歲的陳自瑤 (Yoyo) 與39歲的王信浩於2011年11月結婚，翌年4月誕下女兒王靖喬，原本一家三口生活幸福，然而近年兩人屢傳婚變，甚至關係破裂。去年8月中更傳出兩人已經離婚結束了11年的夫妻關係，報道出街當日Vincent於社交網出post闢謠，表示：「一切安好，多謝大家關心。」Yoyo當時亦表示對於不是事實的報道不作任何回應。然而他們已很久沒有公開合體又或是同框合照，不禁令外界繼續猜想兩人的婚姻關係狀況。

昨日Yoyo於抖音post了一條短片，片中的她開心地表示：「等咗三年終於通關喇，今日我要帶大家沉浸式體驗港劇嘅打卡地。」說完便到了多個港劇取景拍攝的景點，並講解介紹。但片段內容都不是重點，這條片的重點是網民的留言。置頂留言是有一位網民問道：「只想問，單身了？」Yoyo雖然未有留言回覆對方，不過竟然親自點讚了該留言，隨即令網民議論紛紛，揣測她此舉疑似是暗示或默認自己已回復單身了，意即與王浩信離婚了。「#疑似陳自瑤恢覆單身#」更登上了微博熱搜榜，惹來網民熱烈的討論。

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