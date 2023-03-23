東張西望｜葵芳閣謀殺案疑犯Deran同學現身：佢為咗錢變得好黑暗

今日（23日）的《東張西望》講到早前（14/3）葵芳閣發生的謀殺案，一名63歲女子梁雪卿懷疑撞破賊人爆竊，被賊人用鐵筆重擊頭部致死，警方已鎖定疑犯是25歲的Deran，而且相信Deran犯案後已潛逃往日本。

東張西望》講到早前葵芳閣發生謀殺案，一名63歲女子梁雪卿懷疑撞破賊人爆竊，被賊人用鐵筆重擊頭部致死。(節目截圖)

Deran的中學同學梁先生與他認識10年，當中有3年是鄰坐同學，梁先生接受《東張西望》訪問時表示他中學時候很乖巧，是一名班長更拿過操行獎，讀書亦十分勤力，所以當時同學都覺得他是益友。梁先生說：「曾經我覺得佢都係一個社會嘅棟樑，一個發奮向上嘅人啦，有上進心。」梁先生解釋Deran可能是一念之差為了錢而令他做出謀財害命的事情。

Deran的中學同學梁先生。(節目截圖)

梁先生指Deran初中時並不是這樣，後來於中三時遇上一位老師，灌輸了很多要發奮的信息給他們，但可以當時Deran想歪了，太注重功名：「佢係記一啲生字、背生字出錯時，佢會撼自己個頭落張枱度。」梁先生問Deran為什麼要這樣做時，他就解釋：「這是人訓練狗的方法。」

梁先生指Deran初中時並不是這樣。(節目截圖)

梁先生說Deran自從考不上自己理想的大學後，思想開始變得偏激，更開始謀家人的錢，他亦曾經向梁先生說過家人有百多萬，後期更稱自己其實是富二代，令認識他多年的朋友都十分錯愕。

中學畢業後兩年，約2017年Deran經常以不同借口向中學同學借錢，包括家人患重病，需要一筆資金幫他們，有中學同學見到他的情況如此，亦有解囊相助。梁先生表示自己沒有借錢給Deran，但其他同學加起來大約借了5萬予Deran，

梁先生說Deran自從考不上自己理想的大學時，思想開始變得偏激。(節目截圖)

梁先生又指反修例運動期間，Deran曾訛稱與家人關係破裂，被趕出家門，希望有人可以收留他，但因為他之前的種種謊言，所以無人願意接濟Deran。梁先生更稱：「佢個外表就冇乜變嘅，都係斯斯文文，但佢講嘅嘢就好黑暗，覺得為咗錢可以不惜一切。」

梁先生又指反修例運動期間，Deran曾訛稱與家人關係破裂，被趕出家門。(節目截圖)

梁先生表示知道香港警方已經很努力尋找Deran，更以自己認識Deran多年經驗分析：「以我對Deran嘅了解，佢而家已經可以為咗錢不擇手段，如果警方今次真係拉唔到佢，我相信佢係會喺其他地方，甚至其他地區，都會繼續為咗錢而作惡，去害其他人，希望警方真係可以出行動去拘捕佢。」