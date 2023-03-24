2R成員Race息影轉戰商界成上市公司主席　帶領員工美國敲響收盤鐘

前女子組合2R曾紅極一時，兩姐妹黃婉佩（Race）與黃婉君（Rosanne）外表甜美，當年是不少人心目中的女神代表之一，所推出的歌曲如《我們的合唱歌》﹑《第29天》﹑《我倆個》等大受歡迎。現淡出娛樂圈多年的她們，亦相繼嫁作人妻，各自擁有幸福家庭，其中妹妹Race轉戰商界有成，近日更搖身一變成為上市公司主席，並帶領員工﹑合作伙伴等在美國上市，並在紐約納斯達克MarketSite舉行收盤敲鐘儀式，相當厲害。

2R曾紅極一時。（影片截圖）

2016年與年長19歲新加坡富商David Loh結婚的Race，婚後育有一子一女，自此定居新加坡。在此期間她與妹妹黄婉球（Rhonda）創辦網上房地產平台Ohmyhome，多年來積極經營，搞得有聲有色，公司有卓越增長，令她們看準時機在美國上市。

Race搖身一變成為上市公司主席。（IG@missracewong）

近日，Race就帶同家人﹑合作伙伴﹑員工等在美國納斯達克證券交易所正式上市，股票代碼為「OMH」，在21日在MarketSite舉行收盤敲鐘儀式，慶祝首次公開募股成功。外界對Ohmyhome的反應極好，據指上市前以每股4美元的價格發行378萬股普通股股票，集資約1,510萬美元（約港幣1.18億港元）。而在儀式中Rhonda同Race有共同發表演講，表示：「身在一個移民家庭，在成長過程中，我哋搬咗20次屋企。 因為了解房屋交易中經常伴隨嘅美好願景同對痛啲嘅沮喪，以及呢啲情緒對一個家庭嘅影響，我哋知必須以老實正直嘅態度處理房屋交易，而也正是Ohmyhome所代表嘅價值觀。 」

公司在納斯達克MarketSite舉行收盤敲鐘儀式。（官方提供）

眼見在收盤敲鐘儀式上，Race與妹妹Rhonda及員工等人，均身穿代表公司的制服上陣，大家興高采烈見證這一個重要時刻。事實上，Ohmyhome在2016年成立以來，深受新加坡民眾歡迎，透過平台交易了11，600多个房產，幫助了數千戶家庭輕鬆、快速、可靠地出售或購買房屋。是新加坡評論最多、評分最高嘅房地產交易平台，平均評分為4.9星（滿分5星）。

Race同Rhonda都是商界女強人。（官方提供）