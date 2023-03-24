2R成員Race息影轉戰商界成上市公司主席　帶領員工美國敲響收盤鐘

撰文：蘇國豪
出版：更新：

前女子組合2R曾紅極一時，兩姐妹黃婉佩（Race）與黃婉君（Rosanne）外表甜美，當年是不少人心目中的女神代表之一，所推出的歌曲如《我們的合唱歌》﹑《第29天》﹑《我倆個》等大受歡迎。現淡出娛樂圈多年的她們，亦相繼嫁作人妻，各自擁有幸福家庭，其中妹妹Race轉戰商界有成，近日更搖身一變成為上市公司主席，並帶領員工﹑合作伙伴等在美國上市，並在紐約納斯達克MarketSite舉行收盤敲鐘儀式，相當厲害。

2R曾紅極一時。（影片截圖）

2016年與年長19歲新加坡富商David Loh結婚的Race，婚後育有一子一女，自此定居新加坡。在此期間她與妹妹黄婉球（Rhonda）創辦網上房地產平台Ohmyhome，多年來積極經營，搞得有聲有色，公司有卓越增長，令她們看準時機在美國上市。

Race搖身一變成為上市公司主席。（IG@missracewong）

近日，Race就帶同家人﹑合作伙伴﹑員工等在美國納斯達克證券交易所正式上市，股票代碼為「OMH」，在21日在MarketSite舉行收盤敲鐘儀式，慶祝首次公開募股成功。外界對Ohmyhome的反應極好，據指上市前以每股4美元的價格發行378萬股普通股股票，集資約1,510萬美元（約港幣1.18億港元）。而在儀式中Rhonda同Race有共同發表演講，表示：「身在一個移民家庭，在成長過程中，我哋搬咗20次屋企。 因為了解房屋交易中經常伴隨嘅美好願景同對痛啲嘅沮喪，以及呢啲情緒對一個家庭嘅影響，我哋知必須以老實正直嘅態度處理房屋交易，而也正是Ohmyhome所代表嘅價值觀。 」

公司在納斯達克MarketSite舉行收盤敲鐘儀式。（官方提供）

眼見在收盤敲鐘儀式上，Race與妹妹Rhonda及員工等人，均身穿代表公司的制服上陣，大家興高采烈見證這一個重要時刻。事實上，Ohmyhome在2016年成立以來，深受新加坡民眾歡迎，透過平台交易了11，600多个房產，幫助了數千戶家庭輕鬆、快速、可靠地出售或購買房屋。是新加坡評論最多、評分最高嘅房地產交易平台，平均評分為4.9星（滿分5星）。

Race同Rhonda都是商界女強人。（官方提供）
+1
劉嘉玲契仔身姿挺拔陽光帥氣　外型唔輸爸爸胡軍有霸道總裁FeelAngelababy拍古裝劇片場跌倒　手部擦傷火速繼續工作被讚敬業孫儷接新劇認真上堂研究跟老師練台詞　劇本佈滿標籤猶如高考
香港藝人動向
黃婉佩 Race (2R)