劉嘉玲契仔身姿挺拔陽光帥氣　外型唔輸爸爸胡軍有霸道總裁Feel

內地男星胡軍近日帶着妻兒參加朋友的婚禮，其中14歲兒子胡皓康（康康）搶了不少焦點，事關年紀輕輕的他身高乍看之下已逾180CM，身姿挺拔長相陽光帥氣，成熟不少不再是《爸爸去哪兒3》那個可愛小男孩。他除了有一位星爸之外，女星劉嘉玲更是他的乾媽，對他疼爰有加，相當幸福。

胡軍當年帶着兒子參加《爸爸去哪兒3》 。（視覺中國﹑微博圖片）

從網上曝光的婚禮片段可見，胡軍帶着妻兒現身好友婚禮，身穿黃色衛衣搭配黑色長褲的康康長得成熟許多，五官端正陽光帥氣，身姿挺拔，而且站得畢直乍看之下身高應該有逾180CM，想必過些日子應該會超過爸爸胡軍的184CM。而年紀輕輕的他出席如此重要場合完全不怯場，而且整個人顯得自信十足，看來從小耳濡目染跟着爸爸見過不少大場面，培育了他的自信感。

康康長大成人讓不少網友不禁感嘆當年在《爸爸去哪兒3》中的小男孩已經變成一位壯實的男子漢了，甚至有網友覺得他有一種霸道總裁的感覺。

康康長得成熟，五官端正，已經變成一位壯實的男子漢了。（微博圖片）

然而康康除了有一位星爸之外，他還有一位星級乾媽就是劉嘉玲。在2015年康康慶祝生日的時候，劉嘉玲在眾多大明星朋友見證之下，認了康康為乾兒子。當時的他只有7歲，跪下向劉嘉玲奉上茶，而她亦準備了一份禮物送給康康，據報導指當時她送了一套價值30萬的純金打造的餐具給他，甚至傳出她還將一套豪華別墅過戶送給他，對他相當寵愛有加。康康無論資源還是人脈都相當豐富，如果日後有興趣加入娛樂圈，相差他的發展絕對不容小覷。

康康是劉嘉玲的乾兒子。（微博圖片）