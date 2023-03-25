Highlight梁耀燮來港宣傳韓國旅遊　鄭裕玲Do姐讚︰塊面仲細過我

韓國男子組合Highlight成員梁耀燮，今天（25日）受邀來港出席「2023韓國旅遊嘉年華」開幕典禮，現場獻唱並將與香港粉絲近距離互動，現場粉絲迫爆兩層商場。此外他更獲同場的宣傳大使鄭裕玲Do姐大讚︰「塊面仲細過我」。



Highlight成員梁耀燮今天來港出席「2023韓國旅遊嘉年華」開幕典禮。（盧凱瑤攝）

梁耀燮今天向香港人介紹了多個韓國景點，包括弘大、海雲台和濟州島等，更即場教Do姐現時流行的潮語「o woon wan」，即「今天的運動完成」的縮語，而Do姐亦藉着此機會教對方講廣東話「你好靚女」，順道自肥一番。Do姐大讚梁耀燮非常有禮貌主動打招呼外，亦羨慕他的臉比自己還要細。梁耀燮一場來到香港，他形容香港是一個很美麗的城市，每次都會見到粉絲所以更喜歡這個地方。

Do姐自肥教梁耀燮講廣東話「你好靚女」。（盧凱瑤攝）

Do姐大讚梁耀燮的臉比自己還要細。（盧凱瑤攝）

梁耀燮作為正宗韓國人，他表示雖然食辣會標汗但非常擅長食辣。被要求傳授食辣的竅門時，他提議粉絲邊食邊飲牛奶或桃汁，但還是不行就要果斷放棄，不過梁耀燮都有貼心向不能吃的香港粉絲推薦蔘雞湯和牛肋骨等韓國美食。梁耀燮作為團中主唱當然少不了大曬唱功，他一連帶來《Where I am gone》和《Chuck》等表演，全場氣氛非常高漲！

梁耀燮一場來到香港當然要大展歌喉。（盧凱瑤攝）

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