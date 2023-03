NCT DREAM香港開騷狂講中文冧粉絲　跳足三個鐘兼兩度Encore

韓國男團NCT DREAM昨晚(24日)於亞洲博覽館舉行首場《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》演唱會,七位成員全晚帶來25首歌曲,由晚上八點又跳又唱唱到十一點,氹得一班粉絲非常開心,全場尖叫震耳欲聾。



NCT DREAM七位成員仁俊、楷燦、渽民、Mark、辰樂、Jeno和志晟。(梁碧玲 攝)

NCT DREAM首先以《Glitch Mode》、《Countdown(3, 2, 1)》及《Stronger》打頭陣,之後七位成員Mark、渽民、Jeno、楷燦、志晟、仁俊和辰樂各自以中文向粉絲打招呼,期間亦不斷曬中文:「我愛你」、「你們很漂亮」等。其中兩名中國成員仁俊和辰樂更表現得分外興奮,表示能夠直接與台下粉絲講中文,感覺非常神奇。除了以上三首歌之外,當然還不少得《My First and Last》、《Chewing Gum》、《Hello Future》及《Hot Sauce》等NCT DREAM的人氣歌曲,掀起全場高潮。

大批粉絲舉起電話影坐在台前的Mark。(梁碧玲 攝)

渽民真係非常靚仔!(梁碧玲 攝)

Jeno展示出強勁的二頭肌。(梁碧玲 攝)

七子跳足兩個多小時依然精力爆棚,更兩度Encore回饋香港粉絲。唱完《Beatbox》、《My Youth》和《Walk You Home》之後,七子逐一在台上感謝香港粉絲,辰樂用中文表示:「第一次在自己的家鄉給大家表演,真的很激動、很開心。」在香港度過難忘生日的仁俊亦深深受到感觸:「已經八年了,終於來到香港開演唱會,謝謝大家八年以來一直等着我們,希望今後有更多的機會過來跟大家玩!」隨後,NCT DREAM再驚喜登場帶來Double Encore,帶來最後一首歌《Candy》,為第一場香港演唱會劃上完美的句號。

仁俊感激香港粉絲等了NCT DREAM八年。(梁碧玲 攝)

辰樂表示很好心可以用中文與粉絲溝通。(梁碧玲 攝)

