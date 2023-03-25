微博之夜｜Angelababy黑天鵝造型最搶Fo　李冰冰露腰盡展完美曲線

內地娛樂圈盛事《2022微博之夜》在今日（25日）隆重舉行，大會廣邀不少人氣紅星出席，星光熠熠。主辦單位原設有紅地氈環節，不過就在開始前宣布取消，惹來外界不少猜測。



主辦單位取消了紅地氈環節。（微博圖片）

雖然取消紅地氈環節，未能一睹一眾明星的華麗打扮，但多位明星早已透過工作室在微博上載了紅地氈服裝，其中Angelababy（楊穎）的黑天鵝造型最搶眼，相中所見，Baby身穿黑色露膊長裙，腰部位置設有一雙立體翅膀，她對着鏡頭擺出多個Cool爆Pose，給人一種高貴優雅的感覺，更散發冷艷氣質，吸引不少網民激讚！

Angelababy的黑天鵝造型好搶眼。（楊穎工作室微博圖片）

一向是紅地氈焦點的楊冪，同樣身穿黑色露肩長裙，而手臂位置就有兩朵巨型白色玫瑰花作襯托，再戴上簡約首飾、塗上鮮紅色唇膏，整個造型高貴大方，優雅十足。

另一方面「神仙姐姐」劉亦菲則身穿湖水綠色孔雀造型晚裝現身，簡約不失時尚，盡顯溫婉氣質。而「長腿女神」唐嫣則身穿粉色色蛋糕裙現身，雖然裙擺設計比較長，但前擺位置的開衩位，讓她的大長腿展露無遺。

楊冪高貴大方，劉亦菲非常有氣質。（楊冪工作室微博圖片﹑劉亦菲微博圖片）

唐嫣大曬長腿。（唐嫣微博圖片）

而影后李冰冰亦以黑色晚裝上陣，不過她選擇的禮服就比較貼身，腰部的鏤空設計盡展其小蠻腰，而且從側面看其S形身材更明顯，有一種高貴霸氣感。而迪麗熱巴則反其道而行，她同樣以黑色系上陣，不過其上半身以西裝作搭配，下半身則配上紗裙，頭戴大禮帽，有一種女性古典美，型格十足。

李冰冰曬小蠻腰，迪麗熱巴有古典感。（李冰冰工作室微博圖片﹑迪麗熱巴工作室微博圖片）