謝安琪鄧麗欣參與「地球一小時2023」　與洪嘉豪合唱呼籲保護環境

世界自然基金會香港分會 （WWF）的「地球一小時2023」於今晚（3月25日）正式舉行，有份參與的企業、機構、學校及個人於晚上8時30分起關掉非必要的燈及電器一小時，以示對氣候危機及生物多樣性急劇消失的關注。



「地球一小時」是世界自然基金會舉辦的全球最大型環保行動，希望透過此行動呼籲大眾和社會各界立即行動，一齊減少碳排放，守護生態環境，為可持續發展出一分力。今年，全港有近4,000間公司、機構及大廈參與本年度的熄燈活動；三位著名藝人兼「地球一小時2023」活動大使謝安琪、鄧麗欣、洪嘉豪，以及童星黃梓樂；兩位國際人氣IP角色兼WWF Go Green萌友LINE FRIENDS BROWN和CONY亦表示支持，呼籲大眾改變個人生活習慣，共同實踐綠色生活態度，從而為下一代保護珍貴的濕地資源。

「地球一小時2023」活動大使謝安琪、鄧麗欣、洪嘉豪，以及童星黃梓樂都有到場表示支持。

活動開始前童星黃梓樂聯同WWF Go Green萌友LINE FRIENDS的BROWN和CONY以說故事形式向大眾傳遞環保的重要性；活動大使謝安琪、鄧麗欣和洪嘉豪分享從「衣、食、住、行」各方面改變日常生活習慣的小貼士及保育濕地的重要性，更與現場觀眾進行環保主題的互動小遊戲；熄燈後，多位更與兒童合唱團「星星遊學園」一同演唱經典兒歌《小時候》，為活動畫上完美句號。

多個地標建築物均同時響應熄燈行動。

多個地標建築物均同時響應熄燈行動，包括香港文化中心、青馬大橋、國際金融中心、環球貿易廣場、香港會議展覽中心、香港摩天輪、政府總部及金鐘道政府合署、立法會綜合大樓及西九文化區等。「幻彩詠香江」亦暫停一晚以示支持。