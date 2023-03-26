吳卓羲驚爆黃宗澤正在談戀愛　兄弟互相踢爆對方作為男友致命傷

吳卓羲 (Ron) 與黃宗澤 (Bosco) 除了是幕前的好拍檔，亦是多年的好友，兩人昨晚齊於內地舉行的《無限超越群星演唱會》上演出，期間在互動環節中更互相爆料。Bosco與胡杏兒於2012年分手結束8年情，至今已11年，他與胡杏兒分手後曾與名模楊崢拍拖，這亦是他繼胡杏兒後唯一公開過的戀情。Bosco與楊崢分手之後雖然有過多段緋聞，但他卻從未公開承認過任何一位女朋友，對外一直保持住單身的形象。

無限超越群星演唱會。(微博圖片)

昨晚演唱會上的互動環節，主持人叫Ron與Bosco講出對方一個缺點，Bosco即指住Ron說：「他是壞好人。」Ron並沒有反駁。然後主持叫兩人模仿對方的一個代表性表情，兩人即擺出一副衰格臉，Ron還表示：「一模一樣呀」。而最後一題就是對方現在有沒有談戀愛？Ron立刻指着Bosco搶答說：「有。」Ron如此大爆料令台下一陣哄動，Bosco則露出一副哭笑不得的表情，又扮作自己的咪壞了沒收音，但他卻並未有作出否認。

Ron與Bosco於互動環節上互相爆料。(影片截圖)

接着，女主持又問道兩人如果是女生，可會選擇對方做男朋友，兩人便異口同聲地「呀」了一聲兼且一臉驚訝互相指着對方說：「他？」Bosco說：「很危險喎。」Ron說：「很沒有安全感的喎。」Bosco說：「他太帥喎。」Ron說：「對，怎麼搞呢？他出去外面，所有女生都看着他，那有安全感？」Bosco亦豎起手指公表示認同。兩兄弟你一言我一語互相嫌棄十分搞笑，一唱一和的，主持亦讚兩人很有默契。「#吳卓羲爆料黃宗澤正在談戀愛#」一夜間更登上了微博熱搜榜三甲位置。

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