44歲楊思琦谷胸現身慧妍晚宴　傳第3度懷孕：應該唔會咁驚喜

44歲的楊思琦育有一子一女，但兩次懷孕都相當神秘，2012年宣布誕下女兒楊卓穎（Krystal），但沒有透露女兒父親的身份。2019年，楊思琦再自爆與圈外男友在美國註冊結婚，翌年2月誕下小兒子Kody，但圈外老公從未被傳媒或路人捕捉到身影，每次被外界質疑是「虛擬老公」，思琦都反應甚大否認︰「我有老公架！」

楊思琦有一子一女。（Instagram@szekikk）

早前楊思琦在社交平台分享照片時，因肚凸凸被傳懷第三胎，前晚（24日）楊思琦身穿開胸性感晚裝，出席「慧妍雅集41週年慈善晚會」，楊思琦接受《香港01》訪問時否認：「可能係上次拍攝視頻着咗一件比較鬆身，充滿少女感嘅長裙，佢哋（網民）見到鬆身裙就聯想到有第三胎。因為已經有一個『好』字，應該唔會咁驚喜再有第三胎，原來網民都好留意同關心我，多謝你哋！」

楊思琦穿谷胸貼身晚裝，否認第3度懷孕。

早前穿鬆身裙，被網民質疑再有喜。（影片截圖）

疫情關係，楊思琦已在內地逗留近15個月，最近才回港。她表示好掛住一對子女，每晚會透過視像教11歲女兒做功課，但3歲兒子還小沒有耐性，聽到工人姐姐說「Kody以為你在電話裏面」感到好笑又心酸。另外，楊思琦亦有透過傳媒祝福舊愛李泳豪和台灣女友Agnes結婚，並希望因意外做開腦手術的施明早日康復。