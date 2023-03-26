Apink香港演唱會︱恩地實現承諾帶組合來港　南珠開場即哽咽笑場

韓國人氣女團Apink一連兩晚的香港演唱會《2023 Apink FANCONCERT in Hong Kong [Pink drive]》昨晚（25日）在九展EMax開鑼，五位成員開場即唱出人氣歌曲《Dilemma》和《Dumhdurum》，現場氣氛熱鬧！其中恩地講到上月初來港答應大家「See you soon」，很開心與香港粉絲履行了承諾。



Apink昨晚除了唱出《Mr.Chu》、《NO NO NO》和《LUV》等人氣代表曲外，亦準備了各人的Solo及小分隊舞台，部分歌曲更是首次在香港表演。聊天環節中，五位成員分享了一些在抵達香港後拍攝的影片，可見她們品嚐了點心和奶茶等。為了與台下粉絲拉近距離，Apink全晚不時用英文直接與觀眾溝通，雖然笑料不斷但誠意十足！

Apink香港演唱會昨晚在九展EMax開鑼。（陳穎妍攝）

恩地講到組合上次來港已是2018年，因此上月要大家劇透時十分緊張，再見到香港粉絲好高興，表示經常見面的關係比很久沒見更好，承諾日後會有更多機會與大家見面；普美則表示很想念大家並講到：「多謝你們沒有忘記我們，本來十分擔心遲了來香港，但見到大家覺得很幸福。」其中南珠一開場就不小心笑場，她解釋當時突然覺得很感觸而哽咽，所以以笑代替。

Apink已5年未有訪港，她們感謝粉絲一直的等待。（陳穎妍攝）

Apink分享了在香港的影片。（陳穎妍攝）

昨晚夏榮見到粉絲用心準備手幅後在台上落淚，她講到：「最近去了日本和香港，再一次感受到在舞台上時最幸福…」而隊長初瓏則感謝從粉絲身上接受到很多力量，讓她們在下月回歸有個充電的機會。她表示抱歉粉絲比組合付出更多，希望大家能給予Apink更多報答的機會。最後Apink表示這次仍有很多歌曲未能帶給大家，約定大家下次會在香港再開演唱會，期待與大家再見面。

Apink承諾下次會在香港開演唱會。（陳穎妍攝）

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