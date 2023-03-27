隱形戰隊｜劉穎鏇做足6日Gym練性感身材　狂食雞胸地獄式減肥

無綫（TVB）電視劇《隱形戰隊》現正熱播中，劇中劉穎鏇（Tiffany）的比堅尼泳衣和小背心成為網友焦點，同樣地，她在劇中的身手也令不少網友對她刮目相看，有人大讚她有做打女的本錢。雖然有本錢，但為飾演好《隱形戰隊》中特種部隊的角色，劉穎鏇花了相當長時間訓練，她接受《香港01》訪問時直言開拍前三個月已經在訓練、操Fit體能。



劉穎鏇副body真係好fit。（《隱形戰隊》截圖）

劉穎鏇在劇中飾演特種部隊。（《隱形戰隊》截圖）

開拍前三個月開始特訓

Tiffany表示：「未開拍前三個月前已經跟私人教練一齊訓練，我同山聰去同一間Gym room跟唔同教練，到開緊劇都係一個星期去5至6日Gym，有時間就去，最少都去5日。如果去唔到Gym就每日抽一個鐘9個字跑步，跑5到6k。」

劉穎鏇為拍劇過三個月地獄式生活。（《隱形戰隊》截圖）

揹廿幾磅裝備

她表示，收到劇本後發現自己是反恐部隊中唯一的女性，為了尊重角色設定才努力操肌，她說：「套Gear至少都廿幾磅，所以要Carry呢個職位，我就認為呢個角色一定要操到好Strong、好有肌肉。」

劉穎鏇keep得好fit。（《隱形戰隊》截圖）

狂做gym過地獄式生活

Tiffany去做Gym也不是簡單的跑跑步，舉一舉啞鈴就算，而是很有計劃地練出肌肉。她說：「每一次做運動，每一Part肌肉都要Work-out，每論係二頭肌、三頭肌、膊、腹肌、腿，所有嘢都要操，想成個Body都好有肌肉。每次做Gym都係一個鐘到個半鐘，做完Gym就會留返啲時間跑步，每次目標都係6-10k，視乎狀態，有冇力而定。今次為咗Maintain肌肉，每日都會飲2殼Potein power，仲要狂食雞胸肉、紫薯、蛋同食菜同埋小量飯，呢個地獄式生活維持咗成個拍攝過程。當然我都有Cheat day，不過就盡量減晒糖分。本身都好鍾意食甜嘢、雪糕，但係都盡量唔俾自己食。」

劇中有不少搞笑場面。（《隱形戰隊》截圖）

用真槍拍劇

劇中有槍戰，原來他們使用的也是真槍，也曾試過開真槍的感覺。她說：「去過槍房，試槍過程有專業人士幫我哋上彈，Make sure成個過程都係安全。打嘅部份我哋都有試吓，不過好多時都係即場去學之後打，開拍前有好幾日都有跟過師傅練。」

劉穎鏇打得又睇得。（《隱形戰隊》截圖）

劉穎鏇打得又睇得。（《隱形戰隊》截圖）

每次拍打戲必撞瘀

說到拍劇最難的環節，她坦言是動作場面和體能。她說：「揹住廿幾磅裝備不特止，每次舉支槍出去都要有力，唔可以休休閒咁，同埋點解可以每個動作做得靚同做得啱都係好大挑戰。傷方面好彩就冇大傷，不過你話碰頸撞撞呢啲好難避免，基本每次拍完打戲都會發覺有新瘀痕，不過我覺得拍打戲，如果冇大嘅受傷已經好Lucky。」