陳冠希舊愛楊永晴近照曝光氣質依然　與金融才俊老公出席好友婚禮

被視為情場浪子的陳冠希（Edison）自從被內地超模秦舒培「收服」後修心養性，兩人育有一女Alaia，近年Edison經常在社交平台大曬一家三口的合照，非常溫馨。雖然Edison過往情史一籮籮，但其實他首位公開的女友不是圈中人，而是英皇集團主席楊受成的姪女楊永晴（Vincy）。Edison與Vincy曾拍拖5年，兩人在2011年分手，2020年Vincy與金融才俊黃千和（Justin Wong）舉行婚禮，而作風低調的她極少公開露面，日前Vincy與老公出席好友婚禮，囡囡更擔任花童！



Edison經常在社交平台大曬一家三口的溫馨合照。（IG@edisonchen）

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楊永晴（Vincy）與老公出席好友婚禮。（IG截圖）

相中所見，身穿白色長褸襯黑色緊身褲的Vincy，將頭髮全部紥起，氣質仍十分出眾。而兩歲囡囡就擔任婚禮花童，穿上白色公主裙的她，十分可愛，Vincy同老公都趁機狂影囡囡，畫面溫馨。

Vincy的爸爸是東華三院前主席楊超成，伯父是英皇集團主席楊受成，貴為富家千金的Vincy，自小備受寵愛，2006年她與Edison被影到在街頭擁吻，其後Edison大方認愛，Vincy亦成為Edison自入行以來首位公開女友，兩人不時出雙入對，Edison更直言視Vincy為真命天女。

Vincy是Edison自入行以來首位公開女友。（IG圖片）

2008年「淫照事件」事件發生後，雖然Edison因而事業大受打擊，更宣布退出娛樂圈，但Vincy都對男友不離不棄，可惜最後兩人在2011年分手收場。分手後，Vincy一度絕跡社交圈，直至2019年她被爆入紙註冊結婚，翌年2月舉行婚宴，據知Vincy老公任職投資總監。同年12月Vincy誕下囡囡，近年Vincy繼續低調，但亦有不時與霍啟剛堂妹霍詠詩、馮余慕莊等聚會，可見她樣貌氣質依然。