Disney+韓劇︱《浪漫醫生金師傅3》回歸　張赫張娜拉第四度合作

來到三月尾，不少期待度極高的韓劇又準備在下月登陸Disney+，包括收視保證《浪漫醫生金師傅》第三季，而張赫、張娜拉、權相佑和金熙元等為人熟悉的實力派亦將有新作推出。



三部必睇Disney+待播韓劇：

《浪漫醫生金師傅3》原班人馬回歸！（劇照）

1.《浪漫醫生金師傅》第三季：韓石圭、安孝燮、李聖經等

《浪漫醫生金師傅3》今季將延續石垣醫院成為獨立醫院並開設外傷中心後的故事，「金師傅」會與對手「朴民國」教授合作外，安孝燮和李聖經的愛情線也會是重點之一。除了原班人馬外，新加入的醫生角色也令觀眾相當期待，必定要緊貼4月21日的首播。

張赫與張娜拉的第四度合作演夫妻。（海報）

2.《特務家族》：張赫、張娜拉

《特務家族》是張赫與張娜拉的第四度合作，二人這次將會升格演夫妻。張赫在劇中是一位隱藏國家情報院特務身份的打工仔，但他不知道原來張娜拉也隱藏住一個不可告人的身世秘密。觀眾想知道兩人朝夕相對，能否避免這個「國家級任務」失敗的話就要留意4月17日的播出。

權相佑和金熙元兩人實力派令人非常期待。

3.《漢江刑警》：權相佑、金熙元

Disney+ 原創韓國動作喜劇《漢江刑警》集合兩大實力派，權相佑將飾演脾氣火爆的漢江刑警，與劇中性格完全相反的金熙元拍擋辦案笑彈不斷外，同時面臨恐怖主義的襲擊等事故。劇集結合了喜劇、動作和懸疑等元素，預計於今年下半年開播。