黑暗榮耀2︱全宰寯水泥戲竟是親自上陣　爆極辛苦無法再拍第二次

Netflix《黑暗榮耀》第二季上架近一個月依然話題不斷，霸凌五人幫各自下場悲慘，宋慧喬的復仇計劃大成功。飾演「全宰寯」的朴成勳最近接受訪問時大爆，大結局中被推落水泥的一幕竟是他親自上陣，敬業精神獲讚。



「全宰寯」被推到水泥池一幕令人印象深刻。（Netflix截圖）

「全宰寯」在最後一集中不但雙目失明，他更被「河度領」活生生推落水泥池中從此下落不明。近日朴成勳在訪問中分享，被推到水泥中這一幕並沒有使用替身，反而是他親身上陣。朴成勳還原劇組從西海運來大量泥漿製作水泥池後，吊上威也的他親自上演了從高處墮下一幕。當時為了拍攝多個角度，朴成勳更敬業地重拍了幾次，直言身上所有有洞的部位都被泥漿灌滿了，甚至拍完至今兩個月洗澡時仍覺得會有沙泥從身體流出。

沒想到這一幕由朴成勳親自上陣拍攝。（Netflix）

不過朴成勳也坦言太過辛苦，不可能再拍一次。（Netflix）

雖然場面非常震撼，但朴成勳也不禁講到過程實在太辛苦，無法再拍第二次。他自爆向劇組提議，要是《黑暗榮耀》有第三季的話，不如預先拍定「全宰寯」僥倖保命從水泥池爬出來的一幕。朴成勳這次演「全宰寯」一角備受稱讚，私下性格溫和的他少有講粗口，因此如此惡劣的角色對他來說是一大挑戰，精湛演技再一次獲得肯定。

朴成勳私下性格與劇中完全相反。（Netflix）

演壞人對他來說算是一大挑戰。（Netflix）

一齊重溫「全宰寯」被推到水泥池一幕：