倪晨曦婚後3年攜兩子補擺喜酒　支嚳儀全家到賀讚新郎：超級幽默

網絡女神倪晨曦（Elva）傳在IG出一個10秒內story已經有六位數收入，與林芊妤 （Coffee）同為KOL界大紅人。2020年，倪晨曦宣布封盤，與金融才俊老公Vincent 在夏威夷茂宜島 (Maui) 的Haiku mill舉行婚禮，但為趕在第一個兒子Virgil出世之前結婚，他們已在香港完成註冊儀式，而第二個兒子Evren亦在去年11月出世，但因為疫情關係，兩夫妻一直未有在香港補擺喜酒。

Dorian Ho與倪晨曦同老公合照。（ig@dorianho）

倪晨曦婚後3年，同老公及兩個仔一齊補擺喜酒。（ig@venuschichi）

今日倪晨曦和老公Vincent終於在灣仔一間五星級酒店舉行婚宴，同時為細仔Evren出世100日慶祝，前天氣主播黃婉曼、陳爽、沈卓盈、時裝設計師Dorian Ho、馬天佑、以及《中年好聲音》的支嚳儀一家三口等均有到賀，場面盛大。

支嚳儀在IG Story分享倪晨曦一家四口合照，Elva穿上一條白色簡約款長裙抱住細仔，老公Vincent和大仔Virgil則以西裝襯煲呔示人，一齊站在6層大蛋糕前影相。Vincent拿着提示卡在台上講愛的宣言：「老婆多謝你，估唔到我哋三年抱兩，多謝你為我哋生咗兩個咁可能嘅小朋友。」他指在夏威夷結婚後人生變得好歡樂：「我覺得好好笑，但估唔到原來唔係講笑，結婚都真係...好正，但我都仲係咁愛你，你真係好好，你帶畀我哋屋企好多歡樂，呢樣係我點都做唔到嘅，好多謝你！」並輕吻太太臉頰，支嚳儀留言：「超級幽默的新郎哥」。

支嚳儀一家三口到賀。（ig@venuschichi）

前天氣主播黃婉曼、陳爽、沈卓盈、時裝設計師Dorian Ho都到出席。（ig@dorianho）

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而Dorian Ho亦替倪晨曦開心：「Congratulations to Elva & Vincent! 看着從她剛來香港工作，拍拖，到今天成為幸福人妻及媽媽，真心替這個我心目中的小女孩高興，祝你一家四口繼續幸福快樂，永遠愛你們💖 #weddingparty #100daysbirthday #細仔百日宴 #congratulations」。

Dorian Ho同倪晨曦。（ig@dorianho）

Dorian Ho同支嚳儀。（ig@dorianho）

倪晨曦夏威夷茂宜島森林婚禮盛況：