東張西望｜父母怒指學校淨係識叫受害者返學　當非禮件事冇發生過

今日（26日）的《東張西望》講到去年8月天水圍一間中學發生懷疑非禮案，一名13歲女童懷疑在校內被男同學非禮，男同學從後抱住受害人，更將受害人拉入廁所，最後男同學未能得逞，受害人向家長哭訴，最後報警處理。

今日的《東張西望》講到去年8月天水圍一間中學發生懷疑非禮案。(節目截圖)

受害人在發生懷疑非禮案後不敢再回學校，只能以網課模式上堂，早前她的父母潘生潘太接受《東張西望》訪問時指學校沒有正視問題，只是不停催促受害人家長正視缺課問題。潘太指其實潘生之前已經嘗試叫受害人上學：「爸爸話，阿女聽日返學啦，女話爸爸你係唔係逼我自殺阿？你想送我去死？」面對學校不停叫女兒早日回校上課，潘太向校長說明要求她保障女兒回校的安全問題，潘太指校長只是笑了笑說：「學校梗係安全。」潘太指學校完成沒有任何措施令他們覺得受幫助：「乜嘢方法都冇，完全當係冇發生過。」

受害人在發生懷疑非禮案後不敢再回學校，只能以網課模式上堂。(節目截圖)

大律師陸偉雄就覺得此事的處理方法不理想：「今次非禮事件都嚴重嘅，就唔係話好似好普通嘅觸碰，簡單嚟講，你畀呢兩個人無論受害者定疑犯都好，再喺同一個學校出現呢，會出現歷史重演，可能呢個非禮事件再發生。」陸偉雄再指疑犯有可能會去叫受害人去銷案，這是一個間接妨礙司法公正的事情。

大律師陸偉雄就覺得此事的處理方法不理想。(節目截圖)

臨床心理學家梁重皿則指出需要確保當時人的人身安全，需要遠離施暴者及一個安全的環境讓當時人說出事情的始末。

臨床心理學家梁重皿則指出需要確保當時人的人身安全。(節目截圖)

潘生指學校向他說網課只能維持到月底，如果月底都未能回校上課便會當缺席處理。《東張西望》聯絡校方後，潘生便收到學校通知可以繼續上網課，而考試亦會安排單獨應考，涉事的校長黎佩詩則回應：「我哋做嘢都有個機制嘅，我哋都夾咗話佢哋因為私隱問題，我淨係可以答你網課會繼續，因為件事已經交咗畀警方調查，所以現階段呢，學校呢就唔方便發表個意見。」更說已經啟動了危機處理小組，而教育局回覆亦與學校一致，不方便透露更多。

潘生指學校向他說網課只能維持到月底，如果月底都未能回校上課便會當缺席處理。(節目截圖)

涉事的校長黎佩詩則回應不方便透露更多。(節目截圖)

潘生潘太就覺得學校敷衍了事，只找社工打電話給他們叫受害人上學：「希望有個答案真係畀到我哋，唔好要我哋咁無助。」潘太更說自從事件發生後女兒害怕陌生人，更有自殘的情況出現。