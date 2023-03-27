張恆出軌跪地求饒影片曝光　發瘋式抓頭髮扯衣服精神狀況令人堪憂

內地女星鄭爽在2021年1月因被前男友張恆爆代孕兼涉及陰陽合同、天價片酬等風波，致演藝事業中止。時隔兩年，網絡上流出一段疑似張恆被鄭爽發現出軌後，跪地求饒的影片。而影片中，張恆瘋狂的抓自己的頭髮，之後又扯自己的衣服，精神狀況令人堪憂。



昔日戀人如今成仇人。（VCG）

鄭爽代孕棄養風波，令她清純女神形象毀於一旦，更被內地廣電總局列為失德藝人，全面封殺，電視劇、綜藝、廣告代言也禁止播出。時隔兩年，鄭爽與前男友張恆的恩怨尚未解決，而近日，網絡上流出一段疑似張恆被鄭爽發現出軌後，跪地求饒的影片。

影片中，張恆精神狀況令人堪憂。（小紅書影片截圖）

影片開頭，鄭爽對張恆說：「你跟我在一起，不就是因為我是鄭爽。」張恆聞言表現異常激動，發瘋式抓自己的頭髮，之後又狂扯自己的衣服，衣服被他扯到發出「咔咔聲」，張恆再用顫抖的聲音說：「我沒有，你能不能閉嘴，我沒有，你不能這樣說我。」拍片者鄭爽則非常冷靜回覆：「喜歡我的人多了，在你身上我就看到不珍惜這三個字。」之後張恆情緒依舊激動，跪在地上用衣服蓋住頭，露出紅色內褲，之後在地上打滾，又起身用手掩面抓頭，不停重覆說：「我沒有，我錯了。」精神狀況令人堪憂。

張恆情緒相當激動，狂扯自己的衣服。（小紅書影片截圖）

影片長達50秒，在內地掀起熱論，網民紛紛表示張恆情況極似被PUA（精神控制），崩潰的人被逼到失控，做出瘋狂的行為，輿論反倒站在張恆一邊！

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