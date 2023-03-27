趙學而下月與管弦樂團開騷自爆記性差難背歌詞　綵排中提早慶生

趙學而將於復活節假期4月10日於伊利沙伯體育館舉行《趙學而x香港業餘管弦樂團音樂會》，近日忙於與樂團綵排的她，昨日（26/3）就獲指揮家蘇潔明（Moon）跟一眾樂手為她提前驚喜慶生。今次開Show的曲目由學而親自挑選，由於早前許多歌迷而率先有網上點歌，她為了滿足歌迷，將自己歌、老歌、新歌、翻唱歌都放到歌單裡，但就坦言記性差，背起歌詞很有難度！



趙學而即將在3月31日生日踏入52歲，近日她正忙於為4月10日舉行的《趙學而x香港業餘管弦樂團音樂會》綵排，樂手們突然合奏送上生日歌，更獻上印有演唱會海報的蛋糕。學而說：「這是今年第一個的生日蛋糕，非常驚喜，永遠最開心的事就是開工期間有人為自己慶生。」學而又笑指較早時不該吃小食醫肚，應留肚享用蛋糕。

趙學而在綵排中預祝52歲生日。

之前一直在家練歌的學而，這天是第一次跟全體樂手一同綵排，她坦言心情緊張，但演唱《輸給戀愛的女人》、《誰明浪子心》等經典作時，與樂團相當合拍，展現默契。學而表示：「今次開騷超級緊張，始終跟樂團合作不容有失，心理壓力較大，跟以往合作開的演唱會樂隊不同，第一次跟如此多樂手合作，既緊張又開心。」

趙學而（前排右二）首次跟管弦樂團搞Show！

被問起生日願望，學而說今年只求身體健康，有健康甚麽都做到，就如今次在疫情後開騷，大家都無需再戴口罩，期待見到歌迷反應；她亦希望未來有機會再跟香港業餘管弦樂團開Part 2。

學而說自己的生日願望是身體健康。

她又提到甫宣布開騷就有歌迷急不及待在網上點歌，今次選曲花了不少心思。「每一次開演唱會，歌迷都會到我社交平台點歌，而難得今次跟管弦樂團合作，舊歌方面希望帶來新感覺，另外又會翻唱其他歌手歌曲，有些超級老歌，亦有近一年才推出的新歌。」正因如此，學而指最大壓力是要背歌詞，笑言自己記性愈來愈差，就連部份自己作品的歌詞都不記得。

除自己歌外，趙學而會翻唱其他歌手歌曲，亦有超級老歌及近一年才推出的新歌。

指揮家阿Moon就相當滿意學而和樂手們的綵排表現，又透露曲目主要由學而親自挑選，感覺似被她考驗。阿Moon說：「因為我要想想如何編曲，希望跟過往她於唱片的演繹有所不同，尤其我們樂團有不同的管弦樂器演奏，長笛、大小提琴等，想觀眾有不同感受。」目前音樂會尚餘小量$380門票，歌迷不妨把握最後機會，入場見證學而和香港業餘管弦樂團難得的的聯乘演出！

指揮家阿Moon指今次要認真想想如何編曲，認真被學而考起。