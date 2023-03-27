隱形戰隊｜「恐佈分子」李偉霆好堅料　簽過荷里活曾與吳彥祖同門

《隱形戰隊》第12集中出現兩位靚仔「恐佈分子」，其中之一飾演「馬雷」的李偉霆（Sean）原來大有來頭！除了在TVB飾演配角之外，原來他也曾於電影《永久居留》擔任男主角，更因這套電影榮獲2010年第十屆「華語電影傳媒大獎」最佳新演員的獎項。



飾演「馬雷」的李偉霆（Sean）原來大有來頭。（《隱形戰隊》截圖）

由美國荷里活到加入邵氏

李偉霆12歲的時候曾於英國讀書，並畢業於英國巴斯大學工程系，其後就到了美國進修演技，還入讀了紐約著名 Lee Strasberg Theater and Film Institute 修讀表演系。期間他被星探發掘並加入了電影圈。他接受《香港01》訪問時，表示很開心加入邵氏，直言這段期間增進了不少演技。

李偉霆（Sean）曾於電影《永久居留》擔任男主角並榮獲2010年第十屆「華語電影傳媒大獎」最佳新演員的獎項。（網上圖片）

做過吳彥祖、莫文蔚同門

他說：「嚟緊仲會拍Jazz監製嘅《奪命提示》，喺入面都係做反派大佬，戲份會比《隱形戰隊》重啲。《隱形戰隊》都夾得幾好，希望嚟緊可以多啲機會。」加入TVB前他曾於電影《永久居留》擔任男主角並得過獎，為什麼又會轉行拍劇呢？他回答，早年他曾經簽約成為荷里活頂級的經理人公司CAA（Creative Artists Agency），當時CAA分別有三個華人，吳彥祖、莫文慰以及他。他說：「吳彥祖同埋莫文蔚戲路同埋地位高過我好多，所以唔使點『湊』，係唯獨是我比較新需要『湊』。因為我哋offfice喺北京，之後經理人走咗之後我啲工作就少咗好多，所以後尾就嚟到香港發展。」

李偉霆（Sean）好大隻。（IG@theseanli）

差少少做奇洛李維斯電影配角

他直言當時工作機會頗多而全面，他說：「試過有一套《太極俠》搵過我做奇洛李維斯左右手，配角嚟，中間都開過好多次會。後來因為投資者要求放一個中國演員入去我先冇咗個角色，係可惜，但係冇辦法啦。」

李偉霆差少少就同奇洛李維斯有對手戲。（網上圖片）

李偉霆（Sean）早年在電影圈中打滾認識了不少朋友。（IG@theseanli）

李偉霆拍TVB劇最想入屋

由荷里活經理人公司轉入邵氏，乍看以為身份「降lv」，但卻多了不少未接觸過的工作機會。他說：「又唔可以話低咗檔次，你睇Netflix好多劇集都好勁，有機會嘅話我都想拍多啲電影，不過我而家最想嘅係『入屋』，試多啲歷練，多啲香港人認識。」加入電視圈後，李偉霆也參演過《逆天奇案》丶《使徒行者》丶《大醬園》及《飛虎3》等劇集。他說：「其實電影同電視都係咁做，邵氏好多製作都係電影班底，唔會差太遠嘅。」

李偉霆（Sean）身手好好。（IG@theseanli）

李偉霆多技能、興趣

李偉霆本身熱愛運動及拳擊武術，其身手達跆拳道黑帶水平，也曾參與英國全國跆拳道比賽，當年負腳傷上陣仍然勇奪銀牌。在2021年由無綫舉辦的《明星運動會》中，他還拿下了男子50米蛙式比賽之金牌，成為TVB其中一名男飛魚。在美國居住期間，他曾取得健身教練牌照，及在2013年獲紐約州教育部旗下綜合營養學院頒發健康顧問證書。目前他除了演戲之外，還同時擔任西洋拳教練丶健身教練及營養顧問， 寓興趣於工作。