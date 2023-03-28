王心凌外套被主持人自把自為扯開　被批冇禮貌畫面超尷尬

台灣女星王心凌（Cyndi）近日獲邀出席在上海舉行的《2022微博之夜》，沒想到在中場候場的時候，發生一件非常尷尬的事情。事關在玩遊戲環節時候，女主持人在未問過當事人的情況下，竟然一手扯開她的上衣外套，隨即她就做一個拉回來的動作，以示不想脫掉外套，頓時她的表情明顯尷尬，引來不少網友指責該主女主持人沒有禮貌。

中場候場玩遊戲。（影片截圖）

從網友曝光的候場片段可見，當時女主持人邀請了王心凌﹑惠英紅﹑馬麗和檀建次一起玩遊戲，在問道：「2022年最火的是甚麼男孩？」她就指示馬麗回答，但她似乎不知道答案，所以在旁的檀建次代為作答：「王心凌男孩。」，隨即《愛你》的音樂響起，女主持人就叫旁邊的王心凌一起跳，並表示：「外套脫掉。」此時她就沒有得到對方的同意，竟然一手扯開她的上衣外套，而心凌即時反應就是將外套拉回，明顯表示不想脫掉外套，臉上露出尷尬同無奈，而女主持人似乎得知她的反應後，亦非常尷尬，只好用微笑遮掩，當甚麼事沒有發生過似的，更與檀建次換位置，表示讓男方同她一起跳舞。

女主持人一手扯開王心凌外套。（影片截圖）

王心凌似乎有一些尷尬。（影片截圖）

而畫面曝光之後，不少網友都指責該女主持人太沒有禮貌，大家留言表示：「有點無語」﹑「情商太低」﹑「有點兒過了」等，認為她的做法不恰當。

女主持人後來更換位置。（影片截圖）