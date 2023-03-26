龍馬精神｜哽咽替動作演員不值　成龍：現在要長得好看不用會打

國際武打巨星成龍（Jackie)主演的內地電影《龍馬精神》即將上映。在電影中他飾演一位龍虎武師，有不少動作戲，讓不少網友都敬佩他現年68歲都依舊打得出色。其實，功夫了得的他曾想找一位接班人，奈何現時的市場根本就不需要，認為大家只看長相，讓他感到有一些難過。

成龍主演的電影《龍馬精神》即將上映。（《龍馬精神》微博圖片）

從電影《龍馬精神》播放的採訪片段看，成龍心疼現時動作演員們的處境，認為真正懂功夫的他們沒有機會出頭天，因為目前市場上大家只著重看長相，讓他心疼不已，他表示：「我也曾經想找第二個Jackie Chan，但非常難。市場不需要，你多好的功夫沒用， 現在要長得好看，不用你會打不用你會做戲，你站在那邊就行了。」

近70歲仍然親身上陣。（影片截圖）

替動作演員不值的他甚至講到哽咽，眼睛裡閃爍着淚光，諷刺時下一些靠長相受歡迎的明星：「功夫很好的，有老闆找個大導演，用個5、6千萬給他拍戲嗎？不會。市場現在你會打嗎？不會打，他有名行了，那個動作全部是替身做完沒關係，就是如此。所以現在（動作演員）為什麼越來越少。」希望有一天市場能重用真正的動作演員，讓他們發光發亮。

講到眼泛淚光替動作演員不值。（影片截圖）

作為武打巨星多年的他，曾在80年代開始勇闖荷里活發展，但星途並不是一帆風順，甚至在當地被人看不起，他表示：「當人家看不起我的動作的時候，我不做了，我離開荷里活了，他們要一拳打一個人一槍開一個人，我說『啊！一拳打一個人，容易啊！我15拳打很難的。』拜拜荷里活，我走了。」因為對自己武打動作有一種堅持，所以他拒絕迎合荷里活的審美要求。

曾在荷里活被看不起。（影片截圖）

所幸在荷里活期間，他憑實力去證明自己，憑電影《尖峰時刻》系列打入市場，從而成為人人皆知的Jackie Chan。身為國際巨星的他有一定的影響力，曾經他站在被挑選的位置，時至今日他已有主動權，更直言：「我要讓全世界知道，我一個中國人能做很多外國人做不了的東西。不是我要去好萊塢，今天是好萊塢要我。我用我自己堅持的精神繼續在亞洲拍戲，任何一個國家你講Jackie Chan，噢，From China。」的確Jackie Chan這個名無人不曉，他憑自己實力成就今時今日的地位，絕對值得大家敬佩。

成龍靠實力成就今日的地位。（影片截圖）