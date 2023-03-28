愛回家｜蘇韻姿曬素顏性感床照極誘惑　傳被雪無工開依然狀態絕佳

蘇韻姿憑住演出處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演熊心如一角成功入屋，角色亦受到劇迷與網民的喜愛。然而月前竟突然交代熊心如要跟前男友朱天梯（梁証嘉飾）遠赴歐洲視察廠房而要離開熊家。對於這個安排，不少網民都大感錯愕，沒想過會安排熊心如跟前度離家出走。

熊心如暫別熊家，未知可有歸期。(蘇韻姿IG)

當時有報道指蘇韻姿今次是暫別《愛．回家》劇組，離開的原因傳是與她的工作態度有關。有傳蘇韻姿曾經在拍劇期間遲大到，甚至不肯認錯，遲到後竟將卸責任落助導身上，結果犯罪憎，故被飛出劇組。蘇韻姿早在去年12月初時已沒有拍攝該劇，至現時還未有新的工作安排，惹來被雪藏之說，不過她不時都有更新ig分享近況，有keep住同大家見面。

她日前post了一系列的性感床照，並留言寫道：「早晨！Happy Sunday！喜歡一起床就有精靈的眼睛✨🥰💕」大曬剛起床的清新偽素顏靚樣，不少網民都大讚她靚女，又表示好想她快些返回《愛回家》劇組。另外，她又於ig story post出真素顏照以及做運動照，見她雖然無工開，但狀態保持得相當不錯。

點擊睇蘇韻姿最新床照及素顏靚樣：

+ 5

+ 6

點擊睇蘇韻姿的性感靚相：