愛回家｜蘇韻姿曬素顏性感床照極誘惑 傳被雪無工開依然狀態絕佳
撰文：張嘉敏
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蘇韻姿憑住演出處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演熊心如一角成功入屋，角色亦受到劇迷與網民的喜愛。然而月前竟突然交代熊心如要跟前男友朱天梯（梁証嘉飾）遠赴歐洲視察廠房而要離開熊家。對於這個安排，不少網民都大感錯愕，沒想過會安排熊心如跟前度離家出走。
當時有報道指蘇韻姿今次是暫別《愛．回家》劇組，離開的原因傳是與她的工作態度有關。有傳蘇韻姿曾經在拍劇期間遲大到，甚至不肯認錯，遲到後竟將卸責任落助導身上，結果犯罪憎，故被飛出劇組。蘇韻姿早在去年12月初時已沒有拍攝該劇，至現時還未有新的工作安排，惹來被雪藏之說，不過她不時都有更新ig分享近況，有keep住同大家見面。
她日前post了一系列的性感床照，並留言寫道：「早晨！Happy Sunday！喜歡一起床就有精靈的眼睛✨🥰💕」大曬剛起床的清新偽素顏靚樣，不少網民都大讚她靚女，又表示好想她快些返回《愛回家》劇組。另外，她又於ig story post出真素顏照以及做運動照，見她雖然無工開，但狀態保持得相當不錯。
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愛回家｜「熊心如」蘇韻姿突然離開熊家 原因是什麼？
蘇韻姿憑住演出處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演熊心如一角成功入屋，角色亦受到劇迷與網民的喜愛。有傳蘇韻姿曾經在拍劇期間遲大到，甚至不肯認錯，遲到後竟將卸責任落助導身上，結果犯罪憎。據悉高層亦曾就有關事件開咪指摘訓示過蘇韻姿，可是她卻屢勸不改，結果...【詳細內容】
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