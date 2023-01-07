愛回家｜熊心如突然離開熊家　傳因工作態度屢勸不改被飛出劇組

蘇韻姿憑住演出處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演熊心如一角成功入屋，角色亦受到劇迷與網民的喜愛。而最近她更與劇中飾演風少的陳浚霆有望組成新CP，劇情講到風少愈來愈喜歡她。正當劇迷期待兩人會有進一步發展時，然而在前晚播出的一集，竟突然交代熊心如要跟前男友朱天梯（梁証嘉飾）遠赴歐洲視察廠房而要離開熊家。對於這個安排，不少網民都大感錯愕，沒想過會安排熊心如跟前度離家出走。

熊心如暫別熊家，未知可有歸期。(蘇韻姿IG)

蘇韻姿亦有於她的IG分享該場道別戲的劇照，網民即紛紛留言，十分不捨：「我唔想❤️🐟離開劇組啊😭😭😭」、「心如一定要回來啊，不想風少同心如的最後結局是這樣😢😢❤️」、「好可惜😭😭😭😭」、「女神要離開愛回家？唔好走啦好唔捨得😢😢期待睇風少同你呢一pair CP 💗」、「只想你同風少一齊唔係TT😤 快啲返黎記得拒絕過你的風少😂」、「心如要走？ 唔係啩😭😭」、「出去拍劇？」、「還會回來嗎？」

心如跟風少相擁道別，網民亦大表不捨。(蘇韻姿IG)

網民都好想知心如被安排突然出走背後的原因，今日就有報道指蘇韻姿今次是暫別《愛．回家》劇組，離開的原因傳是與她的工作態度有關。有傳蘇韻姿曾經在拍劇期間遲大到，甚至不肯認錯，遲到後竟將卸責任落助導身上，結果犯罪憎。這亦令到一向着重演員操行，要求嚴格的曾勵珍大感不滿，珍姐最討厭演員工作不認真以及遲到等問題。據悉高層亦曾就有關事件開咪指摘訓示過蘇韻姿，可是她卻屢勸不改，另外又指她參演該劇已有5年多，但她在演技上並沒有任何進步，故被飛出劇組。蘇韻姿早在去年12月初時已沒有拍攝該劇，她現時還未有新的工作安排。

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