50歲木村拓哉驚爆離婚後曝光顯蒼老　網民熱議：連頭髮都白了

現年50歲的日劇天王木村拓哉，早前驚傳與工藤靜香婚變的消息，甚至有指兩人將會於下月木村拓哉主演的新劇開播前宣布離婚。昨日 (28/3) 木村就於IG post了他滿頭灰白頭髮的最新近照，樣子看來比以往略為顯老，即時引起網民的討論，指他：「被爆離婚後連頭髮都白了」。其實木村這頭灰白頭髮是他在全新日劇《風間公親－教場0－》中的角色造型，他在劇中飾演冷酷的「風間教官」，可說是神還原了該角色。

點擊睇木村拓哉最新白髮look：

木村於2000年與同是歌手的工藤靜香奉子成婚，先後誕下2名女兒心美及光希，兩人多年來一直十分恩愛，一家四口生活幸福美滿。然而因為工藤靜一直得不到木村粉絲的歡心，所以以往不時傳出婚變。今年是他們結婚的第23年，竟再度傳出兩人婚變。

早前工藤靜香被日媒《FRIDAY》問到婚變傳聞時，她對傳聞不置可否，更笑著回應：「大家可以隨便寫，我覺得這不是一個值得來問的話題，我沒什麼可以回答，亦不會回答。」然而她卻並未有否認婚變傳聞，答得可圈可點，不禁令人猜疑事實的真相。

木村早前驚傳離婚。(劇照)

+ 1

工藤靜香最新素顏靚相。(工藤靜香ig)

X Japan - YOSHIKI。（網上圖片）

木村心美不同於妹妹，選擇了音樂界。（instagram@cocomi）

木村光希完美繼承父母的優點。（Instagram@koki）

點撃睇更多木村拓哉同工藤靜香更多靚相：